Stopiello preocupado por los posibles despidos

El secretario de Trabajo de Río Negro, Jorge Stopiello, afirmó que en el marco de la crisis planteada por el Covid-19 “nuestro objetivo principal es evitar los despidos y que no se rompan los contratos de trabajo”.

Stopiello señaló que “uno se prepara para momentos económicos difíciles, pero como no hay antecedentes sobre esta pandemia y no se sabe cuándo finalizará, no se puede hacer una medición hoy del impacto que tendrá”.

Ratificó además el contacto permanente con sindicatos y empresas en la provincia “para tratar de solucionar rápidamente los problemas, y así se ha hecho ante planteos de la UOCRA, por los trabajos de cosecha y en los galpones de empaque, con empresas de transporte como Ko Ko, entre otros”.

Informó que hasta el 31 de marzo se recibieron 31 denuncias por despidos donde se actuó a través de abogados, pero luego del decreto nacional que impide cesar con los contratos de trabajo, no ha habido comunicación de despidos. No obstante mencionó que como no siempre se realizan estas denuncias, se trata de relevar o intervenir a través de las delegaciones.

El Ministro que en la última videoconferencia con el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, “se coincidió que lo que estamos haciendo es que no se rompan los contratos de trabajo, eso es lo primordial que nos hemos impuesto en Río Negro y en todo el país”.