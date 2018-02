Solo quedan USD 10.000 de los fondos de Santa Cruz y la provincia en crisis

Solo quedaron USD 10 mil de los denominados fondos de Santa Cruz, de los aproximadamente USD 1.000 millones que llegó a alcanzar.

En 1993, Néstor Kirchner recibió USD 600 millones por parte del gobierno nacional, fruto del resarcimiento por regalía petroleras mal liquidadas por parte de Repsol-YPF. En 2003, el Frente para la Victoria informó que se habían sumado otros USD 532 millones aunque sin detallar su origen. Por lo tanto, los fondos ascendieron a más de USD 1.000 millones. Ahora, los números son bien distintos.

Así lo evidenció el Tribunal de Cuentas de la provincia, al certificar la rendición de los Activos Extrapresupuestarios a diciembre de 2016. Precisamente, en la Cuenta Corriente del Banco de la Nación Argentina, N° 395559/8 (Sucursal Plaza de Mayo) hay un saldo de USD 10.231,23. A esa cifra se le restan USD 156 por Comisiones Bancarias, lo que arroja un saldo de USD 10.075,23.

En el documento también consta que en el Banco de Santa Cruz, en la caja de ahorro en pesos N° 1447/1 y en la cuenta corriente en pesos del Banco de la Nación Argentina Nº 3814/80 y la Especial Nº 397090/8 y la Caja de Ahorros en dólares del banco Santa Cruz Nº 2134/3, existen “0” pesos/dólares, correspondientes a saldos de los mismos Activos Extrapresupuestarios.

El documento fue difundido por el Vocal por la minoría del Tribunal de Cuentas, Dr. Javier Stoessel, votó en contra de esa rendición que se remitirá a la Legislatura santacruceña ya que nunca tuvo control sobre la gestión patrimonial y registro de los fondos entre 1992 y 2002: “Este Tribunal no puede certificar el saldo inicial que se toma, por referencias para este ejercicio, por falencias en los ejercicios anteriores, por cuanto no se realizaron los procedimientos de Auditoría mencionados y por consiguiente, no se obtuvieron evidencias competentes y suficientes que permitan verificar la existencia, propiedad, valuación, exposición y principalmente, la integridad del saldo informado”.

Stoessel vinculó este llamativo saldo del Fondo de Santa Cruz a la crisis que atraviesa la provincia: “Este saldo es un testimonio y un dato relevante para analizar desde Santa Cruz, en momentos en que estamos inmersos en una crisis sin precedentes , donde tenemos un funcionamiento deficitario en casi la totalidad de las áreas y temas, sea educación, justicia, salud, retrasos en pagos salariales y jubilaciones, cortes en prestaciones médicos asistenciales, con la consecuente conflictividad social que esto trae”, analizó en declaraciones a Clarín.

Cabe recordar que los fondos millonarios que supo tener Santa Cruz fueron recibidos cuando Néstor Kirchner era gobernador y fueron girados al exterior. Desde el Frente para la Victoria argumentaron que esa maniobra se hizo porque se buscaba resguardarlos de una eventual crisis del régimen de convertibilidad, como finalmente ocurrió en 2001.

Kirchner utilizó como operador financiero a Aldo Ducler, quien antes de morir en 2017 realizó una denuncia respecto de esos fondos. Ese escrito, de acuerdo a lo que informó en su momento Infobae, revela datos sobre el manejo financiero de la familia Kirchner y no sólo involucra a los últimos dos ex presidentes, sino también a otros ex funcionarios que habrían participado de maniobras ilícitas vinculadas a los fondos obtenidos por la provincia de Santa Cruz por regalías petroleras.

