Sobisch: “Tengo planes y no soy un corrupto”

Jorge Sobisch, candidato a gobernador por la Democracia Cristiana, juega a fondo con todo el peso que quedó en el inconsciente de sus seguidores durante los tres gobiernos que estuvo a cargo de la provincia de Neuquén. Es la carta más grande que quiere tirar sobre la mesa de cara al 10 de marzo, a un electorado que está enquistado en los reductos del MPN y algunos independientes que se identifican con liderazgos fuertes.

“La gente me tiene que votar porque tengo un plan, tengo experiencia, y porque no soy corrupto. Me buscaron por todos lados y no encontraron nada, porque no tengo nada”, deslizó Sobisch.

Para el candidato a gobernador, ninguno de sus tres principales competidores (Guiérrez, Rioseco y Quiroga) tiene un plan, sólo “dicen generalidades”.

“Desde el primer día que llegue al gobierno vamos a estar haciendo obras, vamos hacer viviendas y la infraestructura que cada localidad de la provincia necesita”, indicó.

Para Sobisch, “el MPN sociedad anónima pudrió la política en Neuquén y el único que está solo, diciendo las cosas como son, soy yo”. Sostuvo que las colectoras y los partidos nuevos que son “bancados” por el Movimiento Popular Neuquino y que de las 13 listas que participan, siete son manejadas por la actual dirigencia del MPN. Dijo que el partido provincial también armó una colectora , Iguales, que le resta votos al MPN.