Sapag se bajó de una candidatura para octubre

El ex gobernador Jorge Sapag afirmó ayer que no será candidato en las elecciones de octubre, echando por tierra algunas especulaciones respecto de que podría postularse para una banca en el Senado. A su vez, también desestimó a futuro una postulación para conducir nuevamente los destinos de la provincia.

“No pienso en ninguna candidatura. Soy un convencido de que hay que dar lugar a las nuevas generaciones. Tengo 67 años y uno tiene que saber administrar el tiempo, ya le dediqué a la función pública y a mi partido una etapa de mi vida, me sentí honrado de haber sido gobernador dos veces, pero ya no lo pienso a futuro. No hay que atornillarse al poder”, señaló Sapag en declaraciones radiales.

“Tampoco para el Congreso Nacional. Ya cumplí un ciclo, me gusta ser consejero, que se me consulten ciertas decisiones ya que con aciertos y errores uno puede aportar, pero no pensando en candidaturas”, aclaró.

El ex mandatario recordó que en 2014 apostó “a la renovación generacional” y que fue en ese entonces cuando decidió no ser candidato por el partido.

Al analizar las últimas elecciones provinciales, Sapag dijo que el resultado obtenido por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) genera “una gran responsabilidad y compromiso” y advirtió: “Muchas veces se hacen comparaciones entre lo que sacó en su momento Felipe Sapag o lo que obtuvimos en 2007 y ahora. Hay cambios, mucha gente que ha venido de otros lugares, que no conoce al MPN, por eso exigir los mismos resultados no es justo, son épocas distintas y hay mucha más oferta electoral”.