Santa Cruz: una provincia en llamas

“Si una provincia quiebra, el gobernador debe ir preso”, dijo Néstor Kirchner en 2002, aún gobernaba Santa Cruz. Impensado entonces, era que su hermana Alicia Kirchner iba a asumir la administración provincial señalando que no hay dinero y que recibió las finanzas “quebradas”. La idea de la pesada herencia cobró vida en el sur donde desde 1987, sólo gobierna el FpV. En sus calles, en sus edificios públicos, en la cotidianidad de sus vecinos, Río Gallegos es un reflejo de la conflictividad que se volvió parte de la vida diaria y empujó a realizar cambios drásticos en los hábitos más habituales. Las historias conviven en carpas instaladas en las calles, en tomas de sedes gubernamentales, en comercios que luchan ante la crisis económica que se sufre uno de los Distritos más favorecido con fondos durante el kirchnerismo.

Don Ramos tiene 90 años. Está sentado afuera del edificio de la Caja de Previsión Social (CPS). Todos los días va con su perro y permanece unas horas en el lugar que se encuentra tomado por jubilados autoconvocados hace nueve días. Conoció Santa Cruz cuando aún era territorio y en silencio, acompaña un reclamo generalizado: que Alicia Kirchner pague a los jubilados sus haberes sin escalonamiento y en tiempo y forma.

Adentro, el edificio de tres plantas cuya sala de directorio lleva el nombre de Néstor Kirchner, tiene los rastros un acampe que lleva días. Colchones enrollados, frazadas, dispense de agua sobre los mostradores de atención. “Pasá a nuestro living” bromea Ana Villaruel. Jubilada de Servicios Públicos, tuvo que reordenar la economía familiar. “A mi hijo le quedan tres materias para recibirse y cuando vi que esta situación empeoraba tuve que pedir que me esperen para pagarles el alquiler”, contó a Clarín.

Todos tienen historias similares. “Dejás los gastos menos importantes, porque no sabés cuándo cobrás, algunos bancos corrieron la fecha de vencimiento de las tarjetas de créditos, otros no, así que pagamos intereses todos los meses”, cuenta Lorna jubilada legislativa. El mes pasado hubo una demora de quince días en la liquidación de sueldos.

El principal rojo financiero de Santa Cruz, es su caja jubilatoria, con un déficit anual de $ 2.500 millones. La gobernadora no logra cumplir con lo que su hermano estableció en 1991: los jubilados cobran el 24 de cada mes. Alicia Kirchner señaló que “no tiene fondos” y por eso eligió pagar de forma escalonada y corriendo las fechas.

Alrededor de un tacho con fuego junto a una carpa hecha con pallets, sobre la avenida Néstor Kirchner, hace dos semanas permanecen los trabajadores judiciales. Fabiana teje unas polainas y Andrea a su lado con un gorro de lana cuenta: “tejemos para pasar el frío y las horas”. En esa ronda no escapan las críticas al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) “que se pongan los pantalones” dice Andrés mientras señala unos jeans que cuelgan de una ventana. El gobierno declaró “inconstitucional” un aumento del 10% que dio la Corte Suprema y que por ley de enganche cobran los judiciales. “Es intromisión a otro Poder, alguien tiene que decírselo a la gobernadora”.

Al reclamo se suma una situación reiterada: cobran de forma escalonada, en tres tramos. Desde el gobierno argumentan que se trata de los salarios más altos. El argumento es insuficiente y montar una carpa fue la decisión. “Nos turnamos para que haya gente todo el día”, cuenta Martín. El almuerzo en la esquina del TSJ se repite todos los días: guiso, lentejas, empanadas, el menú varía y busca ayudar a combatir el frío.

Cerca de las 20 se escuchan bocinazos y la charla se interrumpe entre gritos y aplausos. “La gente nos apoya, nos trae comida, es que todos están mal y molestos. La provincia no tiene salud, educación, servicios, no tenemos industria, se vive del empleo público”, dice Fanny. La mayor incertidumbre es no tener una fecha clara de cobro, ¿Qué cambios hicieron en su vida cotidiana? Virginia, con una risa forzada replica: “somos pagadores de intereses punitorios”. A la lista se suma, servicios vencidos, bicicletas con créditos y deudas que crecen.

En esas calles céntricas se observan comercios tiene los carteles “se alquila”, otros que tenían sucursales optaron por quedarse con uno solo negocio. “Se vive del empleo público, es una cadena si el Estado no paga, la gente no compra, el comercio se resiente”, cuentan desde la Cámara de Comercio. Las quejas de los comerciantes van desde la presión fiscal, a la falta de movimiento económico, complicaciones para pagar los alquileres. “El comerciante resiste, no sé cuánto más”, expresó un referente del sector.

A este escenario, con los hospitales de paro reclamando sus salarios y sólo guardias mínimas, las clases siguen sin comenzar. Kirchner insiste en la oferta del 3% a los maestros. Los padres autoconvocados no quieren que sus hijos pierdan 70 días de clase como en 2016, pero el nivel de conflicto colocó a todos en una situación similar: “Yo soy empleada legislativa, no cobro mi sueldo como la maestra de mi hijo, estamos todos mal”, indicó Claudia.

