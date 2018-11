Rivero: “Odarda fue participe directa o funcional de la derrota del peronismo”

Varios títulos dejó la entrevista entre el legislador justicialista Ariel Rivero y el portal de noticias “Lo Principal” quien en primer lugar se refirió al Peronismo Federal espacio al que está enrolado y que lidera a nivel nacional el senador Miguel Pichetto.

En ese sentido, dijo que el espacio se está extendiendo en cada una de las provincias y que a fines de noviembre se espera un encuentro de los referentes en Bariloche para instalar al Peronismo Federal como una opción electoral.

‘Sería fortalecer lo que se está haciendo a nivel nacional. Lo que nos falta es definir un liderazgo que es sumamente importante porque los que recorremos la provincia, los proyectos nunca son horizontales. Siempre uno habla de cuatro o cinco dirigentes que pueden ser candidatos pero lo que hay que definir rápidamente es quién va a ser nuestro representante. Yo estoy convencido que el espacio está creciendo y que va a gobernar Argentina a partir del año 2019‘.

Consultado por Martín Soria, presidente del Partido Justicialista y candidato a gobernador por ese espacio, Rivero señaló: ‘Nosotros vamos a estar por supuesto siempre en tanto y en cuanto podamos consensuar una plataforma de gobierno para decir a los rionegrinos qué es lo que vamos a hacer. Segundo también estar dentro de un proyecto político con gente que piense como nosotros, que viene pensando como nosotros o que han sido partícipes en algún momento de algún proyecto político que se armó para gobernar Río Negro. Si usted me dice que va a estar Magdalena Odarda, nosotros con Magdalena Odarda no tenemos absolutamente nada que ver. Fue una férrea opositora, con todo el respeto que le tengo a la legisladora pero me parece que no tiene nada que ver con el peronismo. Tiene una negatividad respecto al desarrollo que el peronismo no la tiene‘.

Para el legislador, Odarda fue participe directa o funcional de la derrota del peronismo en Viedma y en la provincia ‘Entonces me parece que la gente tampoco ve bien el rejunte de dirigentes. Acá lo que hay que hacer es consensuar, dialogar, tratar de que los sectores que componen el Frente para la Victoria estén, inclusive el Peronismo Federal si es que lo quieren y armar una plataforma de gobierno‘, manifestó e insistió ‘Yo no acompañaría una fórmula Soria Odarda de ninguna manera, me parece que no es conveniente inclusive desde lo electoral. Me parece que merma y me parece que no tiene sentido‘.