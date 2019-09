Renunció la delegada de Desarrollo Social de Nación en Río Negro

La delegada de Desarrollo Social de Nación en Roca, Miriam Saigg, presentó su renuncia a la conducción del espacio, tras las casi doce horas de manifestaciones que realizaron los integrantes de los espacios ODEL y MAP de desocupados en las afueras de su vivienda, con el propósito de demandar “respuestas” en el pago de 600 salarios complementarios.

“Ganaron los violentos” expresó Saigg en su carta pública de renuncia, donde agregó que “les costó, pero ganaron”. “Una y mil veces impidieron que el CDR atendiera al público, destrozaron sus instalaciones, me tuvieron de rehén en alguna que otra ‘toma pacífica’, me amenazaron a mí y a mi familia, me quemaron el auto y ahora vinieron a mi casa”, detalló la ahora ex funcionaria sobre sus padeceres por las últimas manifestaciones de ese sector sindical.

La situación venía tensa desde hace meses. De hecho, referentes de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL) y del Movimiento de Acción Popular (MAP) habían trasladados sus reclamos contra la mujer al último cierre de campaña de Cambiemos en Roca, en abril pasado.

Y los cruces fueron agravándose, hasta que este lunes llegaron hasta la puerta de la casa de Saigg, donde los manifestantes tiraron huevos, manzanas y basura en horas de la tarde; sumado a la quema de neumáticos y la encerrona que generaron sobre la calle Isidro Lobo casi Mendoza, donde se encuentra la vivienda.

“Después de recibir una nueva agresión (…), me doy por vencida y renuncio a mi cargo de coordinadora de los Centros de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de Nación en Río Negro”, argumentó la mujer en el escrito.

“Nadie pudo ponerles un límite, o no se animó a hacerlo. La Justicia y la Policía dicen que no pueden hacer nada. Ya estoy grande para enfrentar sola tanta violencia impune y, cuando creía haberlo visto todo en política, me doy cuenta de que estos tipos se superan día tras día”, concluyó Saigg.

Finalmente, la ahora ex funcionaria agregó que tiene miedo por su familia y se metió en la disputa electoral nacional del próximo 27 de octubre, señalando que espera que los argentinos sean “capaces de ponerle freno a tanta prepotencia”.