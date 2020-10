Promoverán juicio político al juez que frenó el desalojo de la toma de El Foyel

El legislador provincial de Juntos por el Cambio, Juan Martin, adelantó que en los próximos días pedirá el juicio político al Juez de Garantías, Ricardo Calcagno, quien desestimó el pedido de la Fiscalía de desalojar inmediatamente la toma de un campo en El Foyel.

El legislador expresó que “esta es otra muestra de la desconexión con la realidad de nuestro Poder Judicial. Parece ser que las garantías son sólo para los delincuentes y que las víctimas no tienen ningún derecho. Esta resolución del juez echa por la borda un excelente trabajo de la Fiscalía, que rápidamente elevó las actuaciones para terminar con un flagrante delito”.

Juan Martin consideró que “el derecho de los acusados a ser oídos en el proceso fue debidamente contemplado con la citación que les hizo el juez, y que si decidieron no presentarse es porque no tienen interés. Esto no debería impedir que la Justicia siga actuando y que se los desaloje, en lugar de esperar a ver si los pueden detener y llevar a notificarse y declarar. Está claro que hay un fuerte esquema de complicidad con los delincuentes, que en este caso tienen un fuerte apoyo logístico que incluye teléfonos satelitales”.

Por último, el Legislador precisó: “Nosotros no creemos que la culpa sea solamente del INAI, como dicen algunos. Todo el gobierno es responsable, porque el INAI no actúa autónomamente y si así lo hiciera ya deberían haber echado a sus responsables. Además, vemos que estos episodios de tomas se están dando en todo el país, incluso en zonas donde no hay ningún supuesto reclamo ancestral”.