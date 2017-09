“Pirateada” a los carteles de JSRN en la ruta 22

El rostro del presidente Mauricio Macri apareció hoy cubriendo la imagen de Fabián Gatti, que acompañaba al gobernador Alberto Weretilneck en la cartelería que Juntos Somos Río Negro exhibe sobre Ruta 22, a la altura de Roca.

Vinculada a opositores del gobierno nacional y provincial, la intervención intentó asociar al mandatario con Cambiemos, el partido que lidera el jefe de Estado a nivel nacional, rumbo a los comicios de octubre.

“No hay ninguna chance de que nos aliemos con Cambiemos”, había dicho Weretilneck en agosto, después de las PASO.

“Nos quieren hacer alianza forzosa con ellos, no tenemos ninguna intención, somos un proyecto provincial (…) estuvimos diciendo que Río Negro era para los rionegrinos, que lo mejor que le puede pasar a una provincia es no involucrarse en políticas nacionales, ahora no vamos a salir diciendo lo contrario o aliándonos con cualquiera de los dos, el tema no es con Cambiemos es con ninguno, no estamos de remate”, opinó tras la victoria del FpV en Río Negro.

Ya en ese momento anticipaba que en octubre ratificarían la propuesta con contenido provincial.

