Pichetto encamina su “Alternativa Republicana Federal”

Dirigentes del peronismo difundieron un documento para impulsar un espacio peronista referenciado en Miguel Pichetto, en contraste con el kirchnerismo y el PJ integrado al Gobierno de Alberto Fernández.

El texto para una “Alternativa Republicana Federal” fue elaborado por el actual auditor de la AGN y un grupo de dirigentes con pasado menemista y duhaldista integrado por los ex gobernadores Ramón Puerta y Juan Carlos Romero, Miguel Angel Toma -ex jefe de la SIDE, actual AFI-, el ex vicecanciller Andrés Cisneros, el ex diputado Humberto Roggero y los ex embajadores Jorge Yoma y Juan Pablo Lohlé, entre otros.

Entre las consignas propusieron “defender la Constitución”, “recuperar la institucionalidad”, “garantizar la propiedad privada” “erradicar toda forma de autoritarismo” e “impulsar la inserción argentina en el mundo”. También cuestionaron la “ideología del pobrismo”, un latiguillo de Pichetto contra las organizaciones sociales y los curas villeros, por la “manipulación como mecanismo de eternización” en el poder, según el texto.

El objetivo de máxima de este “peronismo republicano federal” será preparar candidatos propios para las legislativas del año próximo, para competir en las primarias: “Si nos da el cuero y no las suspenden”.