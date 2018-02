Pichetto dijo que no volverá a postularse para Gobernador

Luego de los festejos por los diez años de la Universidad Nacional de Río Negro, el senador Miguel Pichetto tuvo un encuentro con la prensa donde habló de diferentes temas.

Ante la pregunta de si va a ser candidato gobernador, Pichetto fue claro “no soy más candidato a gobernador. Me he puesto a la opinión de la ciudadanía, he aceptado la realidad que la ciudadanía no me voto en dos oportunidades, no voy a ser candidato a gobernador”

Acerca de si su hijo Juan Manuel será candidato a intendente de Viedma señaló que hay que preguntárselo a él y que si lo es será dentro del Partido Justicialista “El es hombre del peronismo de toda la vida así que va a ser candidato del peronismo”.

También fue consultado sobre la versión que indica que el gobierno nacional desecharía el proyecto de instalar la central nuclear en Río Negro, iniciativa que ambiciona el municipio de Sierra Grande.

“La misma versión que tienen ustedes, hay una versión cercana al gobierno nacional que dice que la planta iría a la localización de Atucha. Es una decisión que todavía no está consolidada por Conea pero parecería que ese va a ser el destino final. Lo cual terminaría el debate y en lo personal yo pienso que se ha perdido una gran oportunidad de trabajo para los rionegrinos. Una inversión multimillonaria, más de diez mil millones de dólares. Diez mil puestos de trabajo en la construcción y mil puestos permanentes en la región de Sierra Grande que está totalmente desamparada”.

Respecto al debate por la legalización del aborto, Pichetto al comienzo no quiso hacer declaraciones aunque luego terminó hablando del tema “Por supuesto que hay una demanda de un colectivo social que expresa la mujer que es muy importante. Yo he sido uno de los que he apoyado el matrimonio igualitario, en materia de avances, hemos discutido en el ámbito del Senado qué es más importante para el país. Me parece que es legítimo este tema, hay muchas mujeres pobres que mueren. Ahora, es un debate de una profundidad y una magnitud que lo que no tiene que convertirse este debate es en una divisoria de aguas en el seno de la sociedad argentina”.

Pichetto agregó que el debate también tiene un contenido religioso “La Iglesia tiene con este tema una cuestión de dogma, quiere decir que no va a renunciar absolutamente a nada porque tiene que ver con el derecho a la vida. Es un tema de una profundidad y de un volumen que además no estaba previsto. Fíjese que en 2015 ninguno de los candidatos a presidente puso este tema en el tablero de la elección, en el 2017 ningún senador y ningún diputado habló de este tema”.

Asimismo destacó que es un reclamo muy importante que demanda sobre todo el sector que más sufre la problemática “lo que digo es que la envergadura de la discusión es de una magnitud extraordinaria”.

