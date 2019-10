Pichetto dijo que el dolar alto favorece la fruticultura

El Senador rionegrino y candidato a Vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Pichetto participó de la reunión con los productores de fruta en la sede de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), acompañando a Luis Miguel Etchevehere, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Pichetto consideró que la situación de la fruticultura del Alto Valle “está mejor” debido a la conveniencia del tipo de cambio actual. Consideró que el dólar alto es la primera condición para el sostenimiento de los negocios frutícolas.

Pichetto dijo que “hoy el tipo de cambio es competitivo, con lo cual les permite exportar. ¿Cómo gotea? ¿Cómo debe distribuirse hacia abajo al productor? Esos son temas históricamente irresueltos en el Valle. Ahora bien, lo que quiero decir es que siempre he trabajado por este tema. Los productores saben que siempre cuentan conmigo en los temas más sensibles. Lo que pasa es que hay una memoria frágil y a veces las noticias no se publican adecuadamente o se olvidan. Junto con la senadora (neuquina) Lucila Crexell (ex MPN y actual candidata en segundo término por Juntos por el Cambio para renovar su banca) presentamos la emergencia impositiva y económica para la fruticultura de Neuquén y Río Negro, que prorrogó las obligaciones fiscales”.

El candidato a la Vicepresidencia por Juntos por el Cambio expresó también: “La emergencia económica es para tratar de oxigenar por el lado del principal acreedor de los productores, que es el Estado en las obligaciones fiscales. Hace pocos días decidimos dar un préstamo a la provincia de Río Negro, que bueno ya veremos si la provincia en algún momento devolverá o veremos qué pasará. En lo inmediato, lo importante es que entran 400 millones de pesos al sector para el desarrollo de tareas culturales para tratar de que no tengamos carpocapsa y de que no tengamos problemas con Brasil. Lo que no podemos repetir es la tragedia de mandar fruta y que le detecten enfermedades antes de entrar a Brasil, porque un día nos van a bajar la persiana”.