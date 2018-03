Pesatti: “No soy candidato a nada”

“Tenemos que terminar con las candidaturas autoproclamadas. Yo no soy candidato a nada por el momento, ni se si lo voy a ser”, manifestó el vicegobernador Pedro Pesatti, poniendo fin a especulaciones que hablaban de su intención de ser candidato a gobernador por JSRN en 2019.

“Eso no corresponde a mi sola voluntad, tiene ser una consecuencia de definiciones que tienen que ver con la fuerza política a la que yo pertenezco y por eso no me desespera nada, nunca me deje gobernar por las ambiciones, si me dejo gobernar por los sueños y las ideas”, manifestó.

También se pronunció en contra del adelantamiento de los tiempos proselitistas: “ojalá que la dirigencia política comprenda que este es un año de trabajo, no es un año para anticipar elecciones. Y sobre todas las cosas no es un año para hacer un chiquero de chanchos donde el campeonato consiste en hablar mal del otro y ver que ocurrencia o chiste se le ocurre a cada uno para descalificar personalmente al adversario”.

Respecto a declaraciones que adjudicaron al oficialismo provincial la responsabilidad de actos de campaña sucia contra el titular del PJ e intendente de Roca, Martín Soria, el titular del Poder Legislativo desmintió totalmente esa cuestión.

“Por ese camino por supuesto no estamos, no estuvimos nunca, nos parece que el país, la provincia y las distintas ciudades se construyen a partir de otras actitudes y otros comportamientos que dejen de lado los personalismos, los caudillismos, los autoritarismos y las actitudes patoteriles”, remarcó el viedmense.

“Nosotros no hacemos esas cosas, no se corresponde con ese estilo, a veces creo que los que dicen esas cosas saben perfectamente quienes deben ser los autores. Nosotros no hacemos campaña sucia”, remarcó.

“Por suerte existe Google, hay que googlear y poner los nombres de los personajes y protagonistas rionegrinas, poner palabras obsenas, descalificatorias, poner imbécil, estúpido, vago, atorrante y enseguida seguramente va a aparecer al lado a que dirigente político ese adjetivo se le asigna y quien es el autor de ese tipo de declaraciones”, señaló recurriendo al mayor buscador de Internet.

“Hay quienes hacen de esto un método, un estilo y un comportamiento, estamos recontralejos de esa forma de hacer político”, disparó en una solapada referencia al intendente Soria.

