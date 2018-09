Pensando en 2019: Massa, Schiaretti, Urtubey y Pichetto se sacaron la primera foto juntos

Finalmente, la foto se concretó. El principal objetivo era la imagen y el gesto. Mostrarle a la sociedad y al micromundo de la política nacional que cuatro de los principales dirigentes del peronismo estaban dispuestos a construir un nuevo espacio de cara al 2019. Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti, Sergio Massa y Miguel Pichetto posaron juntos y dieron un claro mensaje de unidad. Jugarán en el mismo equipo y tratarán de generar una alternativa competitiva para el próximo año.

El encuentro se resolvió durante la tarde del miércoles. Hasta ese día la fecha de la foto no estaba concretada porque los cuatro dirigentes no lograban coincidir un día en la agenda. El encuentro estaba pautado para la semana del 17 de septiembre pero el fallecimiento del ex gobernador de Córdoba José Manuel De la Sota lo postergó.

Luego surgió la fecha del 6 de octubre pero Urtubey ya tenía agendado ese día su presencia en el encuentro que Los Pumas van a jugar ante Australia por el Rugby Championship. Esta semana Schiaretti tenía pautado un viaje al exterior pero lo postergó. Los cambios permanentes dejaron un día libre y era este jueves. Por eso la reunión se precipitó y terminó por agendarse a contralrreloj. No querían que pasará más tiempo sin dejar en claro públicamente que los cuatro formarán parte del mismo espacio político.

La intención de los cuatro es darle una identidad más concreta al espacio política que está a medio armar y hacerlo en este momento, en el que “el Gobierno no le encuentra solución a los problemas que tiene” y “Cristina (Kirchner) se la pasa en los tribunales”.

Esa idea es la que expresaron en un comunicado en el que expresaron que empezaron a construir “una alternativa para la Argentina” y aseguraron que comparten “las mismas preocupaciones por la situación económica y social que atraviesa el país” y que “esa preocupación nos hizo encontrarnos, juntarnos a pensar y dialogar sobre qué Argentina queremos, pero, sobre todo, para construir un proyecto que supere a este presente insostenible”

“Representamos hoy al peronismo democrático, republicano y federal. Ese que siempre escuchó al pueblo, que aprendió de sus errores y supo renovarse y cambiar. Creemos que hay que construir un movimiento amplio y plural que sea sensible y comprenda estas preocupaciones. Argentina necesita un proyecto político que supere el pasado y sea capaz de devolverle las ilusiones a los argentinos”, indicaron.

“Nos dicen que “no hay alternativa”. No es cierto, sí la hay. Nos encontramos para pensar, compartir y trabajar soluciones para la gente, no para los dirigentes. No hay más tiempo para discursos vacíos. La gente quiere saber cómo vamos a transformar y cambiar su vida, la de todos los días”, expresaron en conjunto

“Vamos a abrir las puertas, la cabeza y el corazón a todos aquellos que se sientan identificados con esta propuesta. Fuerzas nacionales, provinciales y de diferentes orígenes políticos”, indicaron los cuatro dirigentes, al tiempo que remarcaron que es el momento “de construir esta alternativa”.

“Cuando llegue el momento de definir los candidatos que nos van a representar éstos van a ser elegidos por la voluntad de la gente, y no por el dedo de nadie. Este es nuestro compromiso”, sostuvieron. Y agregaron: “Hoy es el primer paso, el primero de muchos. Convocamos a todos a un proceso abierto, inclusivo y de amplias mayorías”.

Hasta último momento estuvo en duda la presencia de otro dos actores del esquema federal: Florencio Randazzo y Juan Manzur. La postergación de la foto abrió la posibilidad de sumar a más dirigentes a la postal pero al final se decidió que los gobernadores de Córdoba y Salta, el senador nacional y el líder del Frente Renovador sean los únicos protagonistas de la foto.

Randazzo no estaba del todo de acuerdo con la posibilidad de una foto simbólica más allá de que comparte con la mayoría de los gobernadores no K la decisión de armar un nuevo esquema político. “Estamos más comprometidos con una construcción política sólida que con fotos vacías de contenido”, explicaron desde su entorno.

Manzur se mantuvo alejado de la reunión de hoy pero es probable que se sume a los encuentros en el corto plazo. El gobernador de Tucumán levantó el perfil en el último tiempo y se convirtió en el vocero de sus pares durante la discusión por el Presupuesto con el Gobierno.

Aunque aún no hay una fecha estipulada ni certezas sobre los invitados, en el peronismo existe la idea de armar un nuevo encuentro que sea más amplio y en el que participen más gobernadores. En definitiva, sería un paso más para que el esquema peronista tome mayor volumen y comience a crecer en la antesala del año donde los argentinos volverán a eligir presidente.

Las reglas para trabajar en conjunto están bastante claras. Aún falta mayor coordinación en la forma en que comunicarán las actividades que hagan en conjunto y el camino que desandarán tratando de no ser consumidos por la grieta que divide al macrismo del kirchnerismo.

De los cuatro dirigentes, tres tienen intenciones de competir para la presidencia. Massa y Urtubey encabezan esa lista, mientras que Pichetto está un paso atrás. El lanzamiento de su candidatura fue una forma de provocar al resto de los protagonistas para que levantan el perfil y trabajen con mayor voluntad en el armado del esquema. El nombre de Schiaretti también estuvo presente en muchas oficinas del peronismo como una opción, pero el mandatario cordobés nunca confirmó esa posibilidad.

Cada uno seguirá trabajando por separado en su precandidatura pero bajo el mismo techo. Cuando las elecciones estén más cerca resolverán si compiten en una PASO o si forjan una fórmula que represente a todo el espacio. En definitiva, creen que el formato se ordenará de acuerdo con los números que arrojen las encuestas y el crecimiento que cada uno de ellos tenga hasta el momento en que deban presentar las listas.