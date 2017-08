Para Sabbatella María Emilia Soria “no representa a los intereses del modelo nacional y popular”

“Nuestra gente queda en libertad de acción en estas Primarias para votar al candidato que vea más cercano al modelo Nacional y Popular”, sostuvo el legislador rionegrino Mario Sabbatella (FpV), quien se presentó para ser precandidato a diputado nacional para competir con María Emilia Soria el 13 de agosto, pero su nómina no fue habilitada por las Junta Electoral partidaria y por la Justicia interviniente.

Agregó que “cuando veo la boleta del Frente para la Victoria y no lo veo a Néstor (Kirchner), cuando veo a la candidata juntarse con (Sergio) Massa o no escucho menciones a Cristina (Fernández de Kirchner) en los discursos, tengo muchas dudas”.

Desde hoy, Sabbatella conforma oficialmente un bloque unipersonal denominado “Fuerza Nacional y Popular” desprendiéndose de su bancada de origen debido a las diferencias surgidas en el proceso de inscripción de su lista que derivaron en que no fuera autorizada a participar por irregularidades en los avales. “Yo no puedo sentarme particularmente junto a dos legisladores, (Nicolás) Rochás y (Marcelo) Mango, por cosas que han dicho; yo con gente que hasta me denunció penalmente no puedo compartir nada”, indicó.

Por el momento, aunque el presidente de la Legislatura Pedro Pesatti resolvió darle entidad al monobloque a partir de hoy, no se le otorgó al parlamentario -al menos formalmente- el espacio físico en el que deberá funcionar y no se le asignaron puntos ni presupuesto específico para la tarea. “Lo estamos reclamando, pero aunque no tengamos nada vamos a trabajar igual y nos arreglaremos con lo que tengamos”, manifestó.

“Me gustaría que el FpV fuese una oposición más férrea al neoliberalismo y a este modelo de ajuste que no le da bienestar a la población, pero la realidad indica que no es la oposición que el pueblo de Río Negro espera”, sostuvo Sabbatella en un comunicado. Descartó haber mantenido comunicación con las autoridades partidarias ni con los candidatos de la lista que encabeza María Emilia Soria.

0