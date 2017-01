Nación transfirió $187 millones para la continuación de las viviendas del programa “Techo Digno”

De acuerdo con el compromiso asumido, el Gobierno Nacional le transfirió hoy 187 millones de pesos a la provincia de Río Negro para continuar las obras de las más de 2500 viviendas del programa “Techo Digno”.

Así lo hizo saber el coordinador del Ministerio del Interior para la provincia, Juan Martín, quien explicó que “ya se cumplimentaron todos los pasos administrativos y el dinero está listo para ser girado”.

“De esta manera estamos cumpliendo con lo que en su momento acordamos con la Provincia y con los municipios, que es ni más ni menos que llevarle respuestas a los vecinos que hace tiempo que esperan su techo propio”, sostuvo Juan Martín.

Este giro le fue anticipado a la provincia durante un encuentro que mantuvieron ayer el titular del IPPV, Jorge Barragán, el subsecretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, y el director nacional del área, Ramiro Masjuan, para hacer un seguimiento de las obras.

Durante la reunión, se acordó que el IPPV informará trimestralmente sobre la ejecución de las obras, de manera de mejorar la operatoria entre Nación y la Provincia.

“En función de que se vayan cumpliendo etapas se van a ir produciendo nuevos giros de fondos”, explicó Juan Martín, anticipando que “desde Nación vamos a seguir acompañando a Río Negro hasta que la última vivienda esté terminada y entregada a cada una de las familias que espera”.

En Tierra del Fuego, sobre los acantilados de la Isla de Los Estados, la caseta octogonal de madera que alberga al faro de “San Juan del Salvamento” fue el escenario de un sentido y emotivo homenaje a la Gesta de Malvinas de 1982, a los héroes caídos en combate y a todos quienes participaron de las acciones contra el Reino Unido de Gran Bretaña.

La tripulación del velero escuela “Galileo” de la Fundación Malvinas Argentinas que había zarpado desde Ingeniero White, instaló y descubrió allí una piedra labrada con una leyenda en dos idiomas y con un texto que dice: “Las Islas Malvinas son argentinas. Honor y gloria a los que participaron en la guerra contra el Reino Unido en 1982” – “Malvinas Islands are Argentine. Honour and glory to those who participated in the war against the United Kingdom in 1982”.

Del sencillo acto participaron los tripulantes del navío; Andrés y Facundo Antonini (padre hijo), Jorge Patoco, Mario Monserrat, Matías Miguez y el VGM Nilo Navas, junto a cuatro integrantes de la Armada Argentina que custodian el histórico el edificio.

Navas, presidente de la Fundación, agradeció a instituciones y personas que apoyan la travesía y manifestó “que a casi 35 años de una guerra que sigue doliendo, Malvinas es aún una deuda y resaltó la necesidad de profundizar el proceso de malvinización, promoviendo las acciones que pongan en valor el coraje, la entrega y el sacrificio de nuestros murtos y de los combatientes, a quienes reconocemos día a día y que son un verdadero orgullo para nuestra Nación”.

El dirigente, destacó que “la colocación de esta placa, apunta a fortalecer nuestra identidad y a reafirmar nuestros derechos sobre las Malvinas, las Islas del Atlántico Sur y el Sector Antártico” y sostuvo que “el Faro del Fin del Mundo se convierte desde ahora en un punto clave de reivindación soberana, por ubicación geográfica y por ser un lugar de visita permanente de ciudadanos argentinos y del mundo”.

Finalmente hizo hincapié en que “el espacio territorial y marítimo que nos preocupa posee una gran relevancia geopolítica y que permite el control sobre enormes cantidades de recursos de carácter estratégico”.

La Isla de los Estados está ubicada en el Atlántico Sur al este de la Isla Grande. Pertenece al Departamento Ushuaia de la provincia argentina de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, estando separada de la Península Mitre por los 24 km. del estrecho de Le Maire.

En las próximas horas, el “Galileo”, pondrá proa y al punto geográfico de Latitud 55°24´S y Longitud 61°32´W., sitio donde el 2 de mayo de 1982 fue hundido el crucero ARA “General Belgrano”.

En este lugar se hará un homenaje marinero con el lanzamiento al mar de una caja inviolable, que contiene una serie de documentos significativos del acontecimiento.

