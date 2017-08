Nación criticó el veto a la planta nuclear

El ministerio de Energía recordó que desde principios de año “el gobierno de la provincia manifestó su total acuerdo y entusiasmo con la iniciativa” y acusó directamente al gobernador de haber clausurado esa posibilidad “a partir de un análisis electoral”. Destaca también su viaje a China junto al presidente Mauricio Macri para cerrar los acuerdos de financiación y al mismo tiempo pide “disculpas” a la población de Sierra Grande y de toda la línea sur de la provincia, donde iba a concretarse el proyecto, porque “sabemos que depositó todo su entusiasmo” a raíz del potencial desarrollo de la región.

“El gobernador entiende que el proyecto es muy conveniente, muy importante y muy seguro, pero lo cancela porque la ciudadanía rionegrina no lo quiere; impidiendo así un sano y necesario debate que apenas comenzaba, y que siempre se manifiesta en cualquier país democrático en relación a grandes proyectos de desarrollo”, dice el comunicado de la cartera de Aranguren, en respuesta a la carta que Weretilneck le envió al ministro el viernes pasado.

“La posición ya la fijo Energía. No va haber represalias de ningún tipo; desde lo político la posición es esa”, afirmaron en Presidencia. “El se había comprometido y dio marcha atrás, listo, la hacemos en otro lado, no es un tema que nos desvele”, afirmó la fuente.

En Energía confirman algo: “La central nuclear no está en riesgo, una inversión de u$s 8 mil millones no se va a caer, lo que no se va a hacer es en Río Negro”. Las alternativas están bajo estudio. Además, las mismas fuentes afirmaron que la decisión de Weretilneck no afectan los compromisos asumidos con China.

