Moyano ratificó el paro del jueves

El líder del sindicato de camioneros, Hugo Moyano, confirmó la convocatoria a un paro general de camioneros para este jueves en una conferencia de prensa en la que justificó la medida en la decisión de la patronal del sector de no acceder a un aumento salarial del 27 por ciento que reclamaba el gremio.

“A la cero hora del jueves comienza el paro”, ratificó Moyano en una conferencia de prensa que tuvo lugar esta mañana en la sede de la Federación Nacional de Camioneros.

Agregó que la medida de fuerza es en reclamo del 27 por ciento de incremento salarial y que fue decidida por la Federación Nacional de Camioneros y el sindicato de Buenos Aires.

“Si el sector empresario no nos da el 27 por ciento, vamos a realizar una medida de fuerza”, dijo, y añadió que hoy tuvieron una reunión en la que se les comunicó que “no está en condiciones” de dar ese incremento.

En ese marco, el dirigente camionero garantizó que no van a cortar rutas ni van a “hacer nada que no corresponda” y que “no tenga que ver con el derecho” a realizar un paro en reclamo de mantener los salarios de sus trabajadores.

Esta afirmación surge luego de las declaraciones realizadas la semana pasada por la ministro de Seguridad Patricia Bullrich, que advirtió que el gobierno no iba a permitir que “Argentina sea bloqueada”.

“No vamos a permitir de ninguna manera que Argentina sea bloqueada, que la gente sufra, que alguien en algún hospital no tenga un insumo porque a un sindicato se le ocurra bloquear al país. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que estas cosas no pasen”, aseveró la funcionaria la semana pasada.

“Es un paro, no es un corte de ruta. Lo que dijo Bullrich no tiene nada que ver con la realidad. Vamos a parar, a dejar de conducir, y lo haremos en una estación de servicio, o al costado de una ruta. Que se olvide de nosotros porque no vamos a hacer nada que no corresponda y que no tenga que ver con el derecho que tenemos”, dijo Moyano.

Durante la conferencia, el dirigente gremial de los camioneros, recordó que el jueves, como consecuencia del paro, no habrá recolección de basura.

