Maquinchao: Pérez pidió trabajar en unidad

Silvana Pérez (UCR) asumió como intendenta de Maquinchao durante un acto en el que convocó a la unión de los vecinos y a trabajar en forma conjunta por el desarrollo de esta localidad.

El acto de asunción se desarrolló el viernes a la noche en el gimnasio municipal, con la participación de cientos de personas que se acercaron a brindarle su apoyo. También estuvieron presentes el diputado nacional Sergio Wisky (Cambiemos); el segundo candidato a diputado del macrismo, Sergio Capozzi; el presidente de la UCR de la provincia, Darío Berardi; la legisladora Soraya Yauhar (UCR); los intendentes de Jacobacci, Carlos Toro (UCR) y de Los Menucos, Mabel Yauhar (UCR); y el ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo.

El pasado 17 de septiembre, Pérez ganó las elecciones municipales al obtener 819 votos contra 683 logrados por Silvina Frías, de Juntos Somos Río Negro. Completará el mandato iniciado en 2015 por su primo Marcos Pérez (JSRN), que murió trágicamente hace tres meses.

Precisamente el acto se inició con un minuto de silencio en memoria del exintendente, momento en el que varios de los presentes, entre ellos la intendenta, no pudieron ocultar su emoción. Luego de que el intendente interino Luis Lefiú (UCR) le tomara juramento, Pérez pidió a los vecinos y al gobierno provincial el acompañamiento para sacar adelante la localidad.

“Sé que no va a ser una tarea fácil, pero estamos con todas las ganas y energías. Lamentamos todos esta situación. Yo no me olvido de porque estoy acá”, afirmó en relación con el traumático proceso que vivió la comunidad ante la muerte el ex intendente. “Pero también soy consciente –añadió– de que la gente me eligió y de eso somos responsables todos. Me hago cargo yo y todos los que vamos a trabajar en esta nueva gestión que se inicia”.

Presentó a una gran parte de su equipo de trabajo: en el área de Obras y Servicios Públicos a Enrique Ramón, en Desarrollo Social a Mauricio Chico, en Deportes a Gonzalo Rodríguez, en Cultura y Turismo a Ailén Navarrete y en Producción la ingeniera agrónoma Mara Tonini.

Adelantó que en los próximos días anunciará los nombres de los Secretarios de Hacienda y de Gobierno.

