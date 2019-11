Macri: “Nos vamos con la conciencia tranquila y las manos limpias”

El presidente Mauricio Macri afirmó este lunes que su gobierno “se va a casa con la conciencia tranquila y las manos limpias” tras conseguir “transformaciones trascendentes”, como “despertar a millones de argentinos y recuperar la esperanza de que sí se puede”, y aseguró que “hay gato para rato”, al ratificar que continuará con la actividad política.

El primer mandatario reconoció que su administración ha tenido “aciertos y desaciertos” pero que logró impulsar “transformaciones muy importantes y trascendentes”, y que la “más importante” fue “haber despertado a millones de argentinos y recuperar la esperanza de que sí se puede”.

“Argentinos exigentes, argentinos que no regalan nada; que evalúan antes de poner su voto, pero como hubo muchos ‘se pudo’, dijeron que esto del cambio es posible. El primer ‘se pudo’ es que se pudo gobernar con honestidad; todos nos vamos a casa con la conciencia tranquila y las manos limpias”, enfatizó.

Ante un auditorio colmado, Macri les agradeció “de corazón” a los ministros, secretarios, subsecretarios y directores presentes por haberse “sumado” con “talento y capacidad” a “este desafío que es cambiarle la vida de los argentinos y dejar atrás años de abandono”.

“No negociamos nuestros valores y desde ese lugar nos vamos a parar para apoyar a los argentinos en este camino de futuro que hemos iniciado. Yo quiero decirles que esta fue la experiencia y el compromiso mas importante y mas grande que obviamente tome en mi vida. Y también quiero decirles que un compromiso así no termina porque termina una gestión de gobierno”, subrayó.

Para el final dejó, como broche de cierre, la seguridad de que continuará haciendo política: “Desde el lugar que me toque voy a seguir y espero que con todos ustedes trabajando para lograr este país que nos merecemos. Y para todos aquellos que desde el 2003 me preguntan si me voy a retirar de la política quiero decirles que estoy acá y que no me voy a ir a ningún lugar”, aseveró.

Trascartón elogió a “este gran grupo de dirigentes que ha ido creciendo, progresando, fortaleciendo”, y les dijo que “me siento inmensamente orgulloso de todos ustedes por lo que han crecido y por lo que van a darle a la Argentina”.

Y remató: “Quiero decirles de verdad que hay Mauricio para rato…o debería decir hay gato para rato”, aludiendo al mote que le pusieron sus detractores pero que recogió como propio.