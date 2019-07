Lavagna y Urtubey están en los dos dígitos

En un sondeo de cara a las PASO, la encuestadora Raúl Aragón reveló que Consenso Federal, encabezado por Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, están detrás de las fórmulas de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Esta “tercera opción” sigue sumando puntos y ya se posiciona con un 11,7%.

Este repunte en las encuestas, el precandidato presidencial y economista Lavagna se la debe a los decepcionados e indecisos que parece que se inclinan cada vez más por elegir proyecto político que no sea ni el macrismo, ni el kirchnerismo.

Sobre esta tendencia de crecimiento en la que Lavagna y Urtubey ya miden dos dígitos, los compañeros de fórmula expresaron este jueves 18/07 que “hay una demanda insatisfecha de millones de argentinos que no quieren saber nada con este gobierno ni con el pasado” y que “son muchos los argentinos que están fuera de esta polarización”. Sus declaraciones se dieron en el marco de una visita a la ciudad de Córdoba.

Por un lado, Urtubey expresó el optimismo que mantiene su espacio: “Somos optimistas en el sentido de que el proceso electoral se ordena por demanda ciudadana y no solo por oferta electoral”. Y agregó: “Me parece que hay que escuchar a la gente primero. Las encuestas hablan de que un 20% escucha a los políticos, pero también marcan que hay un 80% que no quiere saber nada con ellos, que no les cree a los dirigentes. Hay que ser prudentes”, expresó el candidato a vicepresidente.

Uno de los puntos que desde Consenso Federal consideran “valorable”, es el hecho de haberse mantenido “por fuera de los dos extremos de la grieta”.

“La gente nos reconoce que estamos haciendo lo que dijimos desde el principio”, aseguró Lavagna. “Las mismas encuestas nos dicen que el 40% de los votantes preferirían no tener que elegir por ninguno de los dos extremos de la grieta”, sentenció el economista.

El ex ministro de Economía remarcó la intención primordial de Consenso Federal: “Nosotros queremos poner en marcha la economía. En los últimos ocho años la economía está parada y hasta retrocediendo. ¿Dónde está el 16% del salario real que les sacaron este año a los trabajadores? Se fue a los financistas. Hay que devolverle al pueblo lo que se le quitó”.

A su vez, Lavagna explicó que “el consumo reactiva la economía” pero que no hay que repetir el error que cometió el Gobierno precedente de apuntar únicamente al consumo ya que “cuando el mismo repunta ahí hay que bajar los impuestos para que haya más inversión”.

Al ser consultado sobre su postura respecto a una reforma laboral, Lavagna argumentó que “hacer eso en una economía estancada no sirve para nada”. “Si le preguntan a un empresario si tomaría a un trabajador porque le bajen el costo, la respuesta es no. Solo en una economía que arranque o que crezca es posible tomar algún tipo de medidas. Porque tendrá como prestación mejores salarios y más puestos de trabajo”, deslizó.

En relación a la posición del gobernador de Córdoba Schiaretti de no tomar postura por ningún partido, Urtubey dijo: “Estamos viendo en muchas provincias que se advierte algo que me parece positivo, que es impulsar que los representantes de las provincias sean eso y no delegados de proyectos nacionales en sus regiones. En provincias como Salta hemos ido mutando la cultura en donde la boleta sábana ya no se ejerce”.

De cara a las PASO, a realizarse el 11 de agosto, Juan Manuel Urtubey elogió al presidenciable de Consenso Federal: “El votante tiene en Roberto Lavagna el mejor candidato a presidente, que ya les demostró a los argentinos cómo puede sacarlos de la situación en la que estamos”.

Y Lavagna respondió: “Y lo vamos a volver a hacer. Hay que volver a poner en marcha la economía, hay que sacar las lonas puestas en las fábricas para aprovechar ese 50% de capacidad en desuso. Vamos a prender las luces y poner las máquinas a trabajar”.

Por último, a 25 años del atentado a la AMIA, los políticos manifestaron su mensaje por medio de sus cuentas de Twitter. “Frente a la barbarie del terrorismo necesitamos tolerancia, respeto, convivencia y que los poderes del Estado cumplan con su deber. Mi abrazo a los familiares, mi recuerdo permanente hacia las víctimas”, indicó Urtubey.

A su vez, Lavagna escribió: “Honro la memoria de las víctimas del brutal atentado a la AMIA, perpetrado hace 25 años, y acompaño a sus familiares y amigos. Al mismo tiempo lamento la ineficiencia de la Justicia y del Estado que ha impedido a la fecha esclarecer y condenar un hecho tan doloroso”, puntualizó.