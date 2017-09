Las contradicciones de Cristina Kirchner en la entrevista

En la larga entrevista que dio Cristina Kirchner al portal Infobae, la ex presidenta encadenó una larga lista de afirmaciones que se contradicen abiertamente con lo que ocurrió durante sus dos presidencias. Aquí, un repaso por algunas de ellas:

“(El acuerdo con Irán) Era el único instrumento para lograr que declararan los acusados iraníes y poder conocer la verdad (sobre el atentado a la AMIA)”

-En rigor, el Memorándum de Entendimiento con Irán que promovió Cristina Kirchner sólo consiguió que se flexibilizaran los pedidos de captura de Interpol para los acusados iraníes por la voladura de la mutual judía en 1994. Irán nunca ratificó el texto del acuerdo y por eso nunca llegó a conformarse la comisión que evaluaría los testimonios de los acusados.

“No lo instruí al Canciller (Héctor) Timerman para ese encuentro (en Siria) con el canciller iraní. En encuentro con el canciller iraní fue en New York”

-En enero de 2011, Timerman se encontró en Aleppo (Siria) con el canciller iraní Alí Akbar Salehi, lo que abrió las negociaciones secretas que luego finalizaron con la firma el pacto con Irán por el atentado contra la AMIA. La presentación formal de las negociaciones por el pacto se hicieron públicas en septiembre de 2012, en Nueva York.

“Hay un manejo descarado del Poder Judicial para perseguirme”

-Durante su gestión, Cristina Kirchner puso en práctica varias iniciativas destinadas a disciplinar a los tribunales. El kirchnerismo creó la agrupación Justicia Legítima, que aún sigue pesando entre jueces y fiscales de varias provincias. En los 12 años del kirchnerismo se nombraron más de la mitad de los jueces y fiscales federales que hoy desempeñan los cargos. Cristina también presentó una Reforma Judicial para imponer cambios en la Justicia que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema.

“Reconozco que había inflación en nuestro Gobierno, pero hoy hay más inflación”

-La inflación de agosto fue de 1,4%. Desde mediados de 2013 hasta el final del mandato de Cristina Kirchner, todos los meses se superó esa cifra, incluso, en ocasiones, en los datos del INDEC, fraguados por orden del Gobierno. En febrero de 2014, por caso, el INDEC controlado por Guillermo Moreno admitió una inflación de 3,7%.

“La evolución del patrimonio fue evaluada y juzgada”

-En 2012, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó a Cristina en la causa en la que se estudiaba la evolución patrimonial del matrimonio de Néstor Kirchner y su esposa en 2005, 2006 y 2007. En diciembre de 2009, el juez federal Norberto Oyarbide resolvió en tiempo récord sobreseer a Cristina y Néstor Kirchner en la causa en la que investigaba si habían aumentado ilegalmente su patrimonio durante 2008. Antes, el juez federal Julián Ercolini sobreseyó a los Kirchner por la acumulación de patrimonio entre 1995 y 2004. Sin embargo, desde 2012 en adelante avanzaron causas por otros delitos, como los que surgen del manejo de la obra pública y los negocios de la familia Kirchner con empresarios amigos o socios como Cristóbal López, Osvaldo Sanfelice y Lázaro Báez. Hoy, Cristina, Máximo y Néstor Kirchner tienen embargados sus bienes y sus cuentas bancarias.

“Lo odié a José López como pocas cosas he odiado en mi vida”

-José López (el ex secretario de Obras Públicas atrapado con casi 9 millones de dólares en 2016) fue uno de los funcionarios de más confianza durante toda la carrera política de Néstor y Cristina Kirchner. Acompañó a Kirchner en la intendencia de Río Gallegos, la gobernación de Santa Cruz y las presidencias de los Kirchner desde el primer al último día, siempre manejando el área de la obra pública, el eje clave de la combinación de política y negocios que cultivó el kirchnerismo. Cristina nunca le retiró la confianza que había depositado en él su marido.

“Cristóbal López y Lázaro Báez no fueron socios de nosotros. Un contrato de alquiler no es un contrato de sociedad”

-Lázaro Báez y los Kirchner sí fueron socios hasta 2016 en la compra de un lote en El Calafate. Además, López y Báez alquilaron centenares de habitaciones de los hoteles de los Kirchner (que en muchos casos no fueron usadas) y casas y departamentos de la ex familia presidencial en Santa Cruz y en la Capital Federal. Los negocios con esos dos empresarios kirchneristas explican casi toda la facturación de las empresas hoteleras e inmobiliarias de los Kirchner. La Justicia investiga esa trama de negocios en varias causas, entre ellas las conocidas como la de “Obra Pública”, “Los Sauces”, “Hotesur” y “La Ruta del Dinero K”.

“La cadena nacional es un instrumento que un presidente tiene y debe usar cuando la información sobre la gestión de gobierno está completamente ocultada”

-Desde su primer mandato, Cristina Kirchner usó fondos públicos para construir y financiar una red de medios de comunicación kirchneristas que incluyó a casi todas las radios de alcance nacional, canales de TV de aire y cable, diarios, revistas y sitios web, además de las transmisiones del campeonato de fútbol de la AFA. Nunca otro presidente en la historia argentina tuvo tantas horas de aire y centímetros de papel para difundir los actos de Gobierno. El público no acompañó a los medios oficialistas, y por eso Cristina optó por hacer decenas de cadenas nacionales, que también tuvieron bajo rating.

“¿Cómo no va a ser democrático un programa (678) porque tenga una determinada orientación?”

-El programa 678, que se emitió en la TV Pública desde marzo de 2009 hasta diciembre de 2015, se dedicó a desacreditar a los dirigentes opositores y a perseguir a los periodistas que publicaban informaciones que no le agradaban al Gobierno. La lista de invitados solía chequearse desde el despacho del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. Desde el programa se promovieron escraches a periodistas críticos del kirchnerismo.

