Lanzaron en Bariloche el Plan Nacional de Inclusión Digital

El subsecretario de Gobierno Digital del Ministerio de Modernización Daniel Abadie lanzó en Bariloche el Plan Nacional de Inclusión Digital.

En diálogo con Radio Seis, el funcionario dijo que el plan tiene por objetivo “darle habilidades a los argentinos y argentinas que hoy no acceden a internet; que no sólo no tienen conexión sino que no tienen una cuenta de correo electrónico, no pueden hacer trámites con el Estado, no pueden conseguir laburo porque no saben usar internet, entonces lo que buscamos es generar capacidades”.

Abadie indicó que en el punto digital de calle Onelli y en la Asociación Crear brindarán cursos para personas sin conocimiento tecnológico.

“Trabajamos en todo el país, ya vamos mas de 30 mil personas en todo Argentina, en mas de 13 provincias tenemos cursos cortos de un día, cursos largos de un mes, y estamos trabajando la posibilidad de empezar a trabajar con otras áreas del gobierno” afirmó.

“Todo el plan lo trabajamos junto a Desarrollo Social y el Ministerio de Educación generando una visión de trabajo con poblaciones en situación de vulnerabilidad y a su vez apalancado con las universidades y tutores que son los estudiantes. También con el Ministerio de Modernización trabajamos la parte de infraestructura, que tiene que ver con el desarrollo de fibra, de las antenas de telecomunicaciones, pero también con el programa Más Simple, que es el programa por el cual les damos tableta a los adultos mayores” explicó.

En ese sentido, sostuvo que la capacitación de los adultos en el uso de la tecnología, “es un puente para conectarse con los nietos”.

“Si viven en otra ciudad por ejemplo aprenden a usar skype para hablar con sus nietos que están lejos” manifestó.

Por otro lado, un objetivo es “ayudar a los padres a que acompañen a sus hijos en el proceso de internet que tiene un montón de desafíos y peligros”.

“Lo que buscamos es que los padres tengan conciencia y acompañen a sus hijos en el proceso” indicó haciendo hincapié en los riesgos que corren los menores en la web.

