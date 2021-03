La Unión de Inquilinos de Río Negro advirtió sobre una marea de “desalojos y juicios”

El titular de la Unión de Inquilinos de Río Negro, Roberto Díaz, expresó su preocupación tras las declaraciones del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat respecto a que no se renovaría el decreto que congela los alquileres y dijo: “El gobierno tiene que hacer algo, va a haber gente en la calle, una marea de desalojos y juicios y el salario devorado por el precio de las viviendas que imponen las inmobiliarias, es una ecuación terrible, el que está endeudado va a estar más endeudado”.

“Vamos a pedir que se vuelva a extender, es una locura salir así del decreto sin un plan de desendeudamiento, una persona a la que le cuesta pagar hoy, menos va a pagar un aumento”, sostuvo.

Aclaró que el contrato extendido que se venció, tiene el precio congelado y cuestionó que los aumentos en los precios de alquileres son exorbitantes. “Es insostenible, si tenés que irte de un lugar a buscar otro como hacés”, planteó y lamentó que el tema de la vivienda se convirtió en un negocio inmobiliario. “Gracias a las inmobiliarias lo que antes era un derecho constitucional, se convirtió en un negocio”, sostuvo.

Si bien el ministro planteó que no se va a prorrogar el congelamiento de los alquileres al mismo tiempo señaló que no se podrá desalojar a nadie porque hasta el 30 de septiembre están suspendidas las acciones legales. Si el inquilino sigue pagando se considera un contrato de hecho y en caso de no poder pagar, debe haber previamente una mediación con intervención del Ministerio de Justicia de la Nación. En ese momento acuerdan qué se hace con la deuda y según comentó Díaz el gobierno nacional dijo que iba a ayudar a quienes no podían pagar, “no va a quedar en la calle, si no hay posibilidad de pago habrá ayuda del Estado y se verá una solución habitacional para la familia”. Desde el gobierno señalaron que de este modo se podrá conocer el universo de familias que requieren ayuda. Por otro lado, aclaró que “para que alguien sea desalojado tiene que haber contrato, si no hay contrato no hay desalojo”.

El referente de la Unión de Inquilinos de Río Negro reconoció que la situación es difícil y no descartó que se vuelva a extender el decreto, tal como lo solicitaron. “Estamos en una pandemia, es una locura salir así del decreto”, expresó.

Insistió en que “es una locura, tiene que haber una política de desendeudamiento y luego salir del decreto, sino seguís endeudando a la gente”. Agregó que se debe garantizar que las familias se queden en las viviendas con precios razonables, tiene que haber equilibrio entre el precio que tiene que poner el mercado y los salarios.