La Provincia tendría su propio servicio de emergencia

Salud creará un servicio de emergencia prehospitalaria y finalmente, antes de fin de año, se implementará el sistema del 0800 para el otorgamiento de los turnos en los principales nosocomios de Río Negro.

Estos objetivos fueron anunciados por el ministro Fabián Zgaib, que esta semana se reintegró a sus funciones en el ministerio después de su afección cardíaca.

El ministro delineó acciones y proyectos, resaltando “un sistema prehospitalario de emergencia”, orientado a “la primera cobertura de la demanda de incidentes en Bariloche, Roca, Viedma y Cipolletti”, con la “descentralización de las guardias”. El sistema tendrá “sus ambulancias, su equipamiento y personal médico, enfermería y técnicos de emergencias”.

En su repaso, Zgaib remarcó la “construcción de tres hospitales, con fondos petroleros”. Sus niveles de ejecución son bien diferentes. “Allen llega al 82%, previéndose su conclusión para diciembre. Catriel alcanza al 45% y posiblemente se concluya en julio del 2019”. En cambio, la obra de Las Grutas “está demorada, con un 15%”, con conflictos iniciales con la empresa. El nosocomio de Bariloche –con financiamiento internacional– se amplía, con una inicial inversión de unos 200 millones de pesos.

El ministro afirmó que el equipamiento “con fondos petroleros se completó”, quedando “resonadores a la espera de readecuaciones edilicias” mientras enumeró una dotación de 987 médicos, detallando “unos 208 generalistas, 94 pediatras, 69 cirujanos, 60 clínicos”. Advirtió que “el faltante mayor –como ocurre a nivel nacional– son los generalistas, especialmente para centros de Salud”. Habló de “45 altas recientes, producto de la última convocatoria”.

Explicó que “ninguno es venezolano. No están en condiciones mientras no resuelvan su titularización. Río Negro salió a convocar médicos y se tergiversa, pues en la provincia ya hay médicos peruanos o bolivianos trabajando. El tema de los venezolanos apareció cuando se firmó un convenio con Migraciones, quienes plantearon darle trabajo a los 1.700 médicos. No es cierto que dije que no querían trabajar (los médicos de Río Negro) y además, no es así, pues el faltante no es por los médicos que no quieren hacer guardias sino por eligen especialidades”.

En referencia a los salarios, Zgaib estimó que el “haber de médico full time –sin especialidad– está en 40.000 pesos y llega a los 45.000 pesos con especialidad. Cae en el part time a 30.000 y 20.000 pesos. Con guardias –entre seis u ocho– estarían en los 80.000 pesos de bolsillo”.

Admite la dificultad en la “admisión” para la atención en los hospitales aunque el ministro entiende que la solución llegará con las modificaciones planteadas. “Se está terminando el sistema informático en el Zatti. En septiembre se estará implementado para los ambulatorios, que comprenderá el sistema de turnos web, por lo cual exige un ordenamiento y sistematización de la agenda de los médicos, y la puesta en marcha de un 0800. A fin de año, los cuatro hospitales principales –Viedma, Bariloche, Cipolletti y Roca– ya tendrán ese sistema de turnos, con historias clínicas cargadas”.

