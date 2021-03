La Provincia renovará contratos de explotación hidrocarburífera

La Gobernadora, Arabela Carreras, anunció la renovación de los contratos de explotación hidrocarburífera por diez años en las áreas La Yesera y Loma Negra, operadas por Capex, con bono de U$S 6.800.000 para inversiones en beneficio de la comunidad.

El anuncio se efectuó en el marco del mensaje de apertura del 50° período de sesiones ordinarias de la Legislatura Rionegrina.

La Mandataria explicó que la renovación implica un plan de inversión comprometida de U$S 35.000.000 y contingente de U$S 27.000.000.

El bono de U$S 6.800.000 se distribuirá en inversiones que benefician a la comunidad, como un nuevo avión sanitario (U$S 3.000.000), unos 30 nuevos vehículos para seguridad (U$S 1.800.000), obras de infraestructura en salud (U$S 1.500.000) y equipamiento para salud, incluyendo la oxigenación por membrana extracorpórea (U$S 500.000).