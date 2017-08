La legisladora Silvia Morales amenazó al intendente Fioretti

La derrota electoral de Juntos Somos Río Negro (JSRN) provocó un violento pase de facturas en Villa Regina. La legisladora oficialista Silvia Morales insultó al Intendente Daniel Fioretti y lo amenazó con ir al Municipio y “no parar” hasta sacarlo de ahí.

Lo hizo a través de audios a los que accedió En estos días, y que demuestran un altísimo nivel de violencia y amenazas políticas.

Según pudo reconstruir este medio, Fioretti participó de la reunión convocada por el Gobernador Alberto Weretilneck en Viedma, donde se analizaron los motivos de la derrota electoral. Se escucharon voces críticas de intendentes y dirigentes locales hacia la gestión provincial. Y hubo pocas defensas explícitas.

Ya en Villa Regina, Fioretti habría transmitido a sus funcionarios que por pedido del Gobernador debía cambiar el gabinete, y anunció desplazamientos entre sus principales colaboradores.

Enterada de la situación, la legisladora albertista Silvia Morales envió una serie de audios al Intendente, en los que lo insulta y amenaza. Textualmente, lo trata de “pelotudo”, “maricón” y “cobarde”, y advierte que se “meterá en el Municipio” y “hasta que no salgas de ahí adentro no voy a parar”.

El tema adquiere una enorme gravedad institucional, por tratarse de una legisladora de oficialismo, con directa llegada al Gobernador.

En Villa Regina el Frente para la Victoria ganó con holgura las PASO del 13 de agosto: obtuvo 8.832 votos, contra 3.746 de Cambiemos y 3.177 de Juntos Somos Río Negro.

El resultado disparó la lucha interna en el partido de Weretilneck. “Daniel es muy fuerte la mentira que están haciendo (el secretario de Gobierno, Martín) Loizzo y vos”, dice la legisladora Morales en uno de los audios, y continúa, “yo te pido que se dejen de mentir en nombre del Gobernador. En ningún momento dijo nada de lo que Fioretti fue a decir a LU16, y tampoco le pidió que le pidan la renuncia a nadie. Yo te aclaro un cosa Daniel, vos no parás ésto y me voy a meter yo en el Municipio, y hasta que no salgas de ahí adentro no voy a parar”.

Pero no terminó ahí. La legisladora insistió: “Yo te aclaro Daniel mi límite fue hasta acá: no hablen en nombre del Gobernador. El Gobernador lo que te dijo lo sigue ratificando. Si sacaste a los funcionarios, que Loizzo no ponga funcionarios del Frente para la Victoria porque entonces me voy a meter yo en el Municipio, pero no voy a ir sola, me voy a meter con toda la gente. Este es el límite Daniel”.

En su diatriba amenazante, Morales continuó: “Vos no te das cuenta Daniel que Loizzo lo único que está haciendo es haciéndote pelota. No te das cuenta que te está sacando los funcionarios. Ahora lo único que falta es que te ponga funcionarios del FpV. ¿Pero quién se cree que es?, ¿y vos no te das cuenta Daniel, o estás pintado?.

La legisladora fue subiendo el tono contra el Intendente, hasta que le espetó: “Y te aclaro, para que te quede claro, Daniel: esto lo hago público, porque no voy a permitir que encima que lo único que hacés es una cagada tras otra, estás fundiendo el Municipio, no voy a permitir que cuando vos te vayas tengamos que pagar todos los reginenses los juicios por tu inoperancia, así que hasta acá me callé la boca. Sabés una cosa, yo seré mujer, pero si hay algo que me sobran son huevos, entonces vos o reaccionás y te sacudís la cabeza porque no sé qué tenés que estás tan pelotudo, o yo te voy a hacer pelota Daniel, porque tengo mucha gente que me acompaña y vamos a ver quién es Loizzo y vos vas a saber quién soy yo”.

Y finalmente, Morales le dijo: “Y si sacaste a los funcionarios me parece espectacular si es tu decisión, pero en esa mesa quiero estar sentada yo a ver a quién vas a poner vos ahí de funcionario porque jamas te pedí nada Daniel Fioretti, pero esta vez sí te lo estoy pidiendo y te lo estoy imponiendo, así que termínenla de hablar pelotudeces porque ¿sabés lo que a vos te falta?: una mina con huevos que te ponga banca, porque vos sos un maricón, sos un cobarde”.

La crisis institucional en Villa Regina suma ahora las amenazas directas del oficialismo provincial con destituir al jefe comunal.

