La CGT aseguró que se “perdió la confianza” en el Gobierno

Carlos Acuña, uno de los miembros del triunvirato líder de la CGT, volvió a exponer ayer el malestar en el sindicalismo con las políticas económicas del Gobierno y criticó en duros términos a la administración de Mauricio Macri.

“Yo creo que [el Gobierno] tiene un rumbo equivocado y lo más jodido de todo eso es que ellos creen que van bien”, señaló ayer el dirigente, quien además afirmó que “sigue en pie” la posibilidad del paro general, cuya fecha aún no se anunció.

“Se perdió totalmente la confianza en este gobierno. No puede ser que no sepan que a la gente no le alcanza la plata, que estas políticas van en contra de los intereses de los trabajadores”, agregó Acuña.

Por su parte, la CGT apuesta a conseguir un apoyo clave para la marcha contra Macri que convocó para el 7 de marzo. Hoy a la tarde, la cúpula de la central obrera se dirigirá a la sede porteña del Partido Justicialista, donde los estarán esperando el presidente del partido, José Luis Gioja, y otros miembros de la conducción. El encuentro será a las 15 en Balvanera, en la sede de Matheu 130, según informó ayer el PJ en un comunicado.

Por parte de la CGT, se espera que participe el triunvirato compuesto por Acuña, Héctor Daer y Juan Carlos Schmid. También se sumarían otros dirigentes de la central con afiliación al PJ, como es el caso de Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri.

El acompañamiento del peronismo a la marcha del 7 de marzo parece ser un hecho. Así lo adelantó Gioja, diputado nacional por el Frente para la Victoria (FPV). “En su momento he dicho en forma personal que siempre iba a acompañar las luchas de los trabajadores; ante la inminencia de la movilización organizada por la CGT no me caben dudas de que desde el partido adheriremos a la marcha”, sostuvo el dirigente.

La reunión, a pedido de la central, forma parte de una serie de encuentros que el sindicalismo está manteniendo con distintos sectores, como la que agrupa a los pequeños y medianos empresarios (Apyme) y la Confederación Empresaria Argentina. Las dos entidades hicieron público el acompañamiento a la movilización, de la que también participarán las dos CTA.

