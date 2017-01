Inmigrantes: expulsiones exprés y mayores controles

Reforma. Desde el Gobierno buscarán acelerar el proceso para echar a extranjeros que delincan. Y se intensificará el foco en ciudadanos llegados de México, Colombia y Perú.

De a poco, el plan del Gobierno nacional para endurecer los controles migratorios empieza a tomar forma. Y si bien aún no hay nada oficial, en las últimas horas comenzaron a trascender los primeros detalles. Entre ellos, desde Migraciones precisaron que se buscará agilizar el trámite para poder expulsar del país a los extranjeros que cometan delitos graves.

Según la normativa actual, el Estado tiene la obligación de retirar la residencia y echar a los inmigrantes condenados con penas mayores a 5 años de prisión, pero en la práctica se hace imposible por los vericuetos legales, ya que los acusados apelan constantemente y así permanecen en Argentina por años. Cómo ejemplo, el subdirector Nacional de Migraciones, Julián Curi, puso el caso del narcotraficante peruano Marcos Antonio Estrada González, “al que se lo busca expulsar hace 8 años”, todavía sin éxito. “Pero hay muchos casos como ese”, explicó, porque en general “los narcotraficantes tienen muy buenos abogados o porque el propio defensor oficial apela”. Y agregó que además la ley pide que el delincuente brinde su consentimiento, lo que en general no sucede y demora más el trámite. “Están muchos años dando vueltas sin resolución firme, ya que el proceso recursivo para discutir la expulsión es extremadamente largo”, agregó.

Con el narcotráfico como principal eje, otro de los puntos de la reforma migratoria sería intensificar los controles en el ingreso de ciudadanos con antecedentes desde México, Colombia y Perú, zonas sensibles en el tema. “Si un narcotraficante cumplió su condena en su país, no tiene pedido de captura de Interpol y llega a Ezeiza, hoy no tenemos manera de saber su prontuario y, por lo tanto, ingresa”, dice el director de Migraciones Horacio García. Para evitar esto, la intención es acelerar la firma de convenios de intercambio de datos con países de América Latina. “El delito migra y cuando en un lugar no puede estar, se va a otro. Lo que queremos es impedir que esa inmigración sea para acá. Hoy, si no hay una medida de Interpol, no sabemos quién viene”, remata la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

