Hoy se define el futuro de Fioretti

En una sesión compleja y de alto voltaje político, el Concejo reginense definirá hoy si el intendente, Daniel Fioretti, será sometido a un juicio político.

El plenario empezará a las 9 y tendrá carácter reservado, por lo que no se permitirá el ingreso al público. No obstante, existen convocatorias a través de redes sociales para que la comunidad se haga presente el edificio legislativo para impedir “la destitución” del intendente.

“No necesitamos un juicio político, necesitamos concejales con más juicio. No se puede permitir este atropello a la democracia y a la voluntad del pueblo que votó” rezan algunas convocatorias.

En tanto, la policía preveía mantener una guardia en inmediaciones del edificio del Concejo, ubicado en la ex estación del ferrocarril, para evitar incidentes.

Los diez concejales (5 del FpV, 4 de JSRN y 1 de la UCR) deberán votar a favor o en contra del dictamen unánime que elaboró la comisión de juicio político, integrada por los tres presidentes de bloques, Domingo Vallejo, Luis Baleani y Carlos Rodríguez, quienes consideraron que existen argumentos para dar inicio a las acciones contra el jefe comunal por incumplimiento de sus deberes.

La compleja y difícil situación en la que se encuentra Fioretti se desencadenó en los primeros días agosto cuando dos empleados municipales, en una breve nota al Deliberante pidieron el inicio del juicio político.

En esa oportunidad cuestionaron la potabilidad del agua, la situación en la que se encontraban los empleados contratados que en 2015 rindieron examen para pasar a planta permanente, y la supuesta “malversación de fondos” por la contratación directa del escenario de la Fiesta Provincial de la Vendimia 2016.

Mientras la comisión comenzaba a analizar la procedencia del juicio político, ingresó un segundo pedido, en este caso con firmas de dos vecinas, asegurando que Fioretti incumplió con sus deberes al solicitar que no se le descuente el Impuesto a las Ganancias al inicio de su gestión, y posteriormente al no pagar de su bolsillo la multa por la no liquidación, pago que recayó en las arcas municipales. Entre otras presuntas irregularidades, sumaron el pago de pauta publicitaria a un medio local que no contaba con habilitación comercial y que durante un año presentó facturas que no se encontraban habilitadas por AFIP.

0