Gremios insisten en adelantar las subas salariales

Autoridades del gobierno provincial recibieron a dirigentes de ATE y UPCN y escucharon sus planteos. En ese marco, los gremios plantearon la necesidad de adelantar el último tramo del aumento salarial, previsto inicialmente para septiembre.

Desde ATE salieron a marcar la cancha y aseguraron que los trabajadores no pueden esperar más, porque el aumento acordado ya quedó obsoleto. En ese sentido, le pidieron al Ejecutivo que resuelva la situación cuanto antes y advirtieron que si en diez días no obtienen una respuesta, no les quedará otra opción que volver a llevar el reclamo a las calles de la provincia.

El ministro de Economía, Agustín Domingo, dijo que se ofrecerá una respuesta en el próximo encuentro de la Mesa. Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, dijo que “el Gobierno puede decir que lo va a pensar, pero debe saber que no tiene mucho tiempo. Si no cambia su tesitura, nuevamente nos estarían empujando a la calle a los trabajadores”. Y en ese sentido explicó que “las cosas aumentan todos los días y nosotros no somos los responsables. Hasta un chico que va al jardín se da cuenta que el escenario y las condiciones existentes durante las paritarias de marzo se han modificado abruptamente”.

Además de Domingo y Aguiar, participaron el secretario gremial de UPCN, Jorge Paniz, y el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo.

Desde el Ejecutivo se ratificó el pago por indumentaria para el miércoles de la semana que viene y se planteó un nuevo encuentro para el lunes 25.

0