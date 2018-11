Goinhex: Martín Soria “está enfrentado con todo el mundo”

El ex secretario general del gobernador Carlos Soria habló de Política. Dijo que ve un desarrollo importante del peronismo federal y que los “ismos” dividen a la gente, como el macrismo o kirchnerismo. Dijo no tener relación con Martín Soria y enfatizó que la gente vota ideas y proyectos, por lo que hay que despersonalizar la política. Destacó no estar de acuerdo con el “peronismo kirchnerizado”.

“Soy principalmente peronista, siempre lo fui, empecé a militar en 1994 y la verdad que lo que estamos viendo a nivel provincial es un peronismo kirchnerizado y no me identifico en lo más mínimo con esto, como nunca nos identificamos, con un peronismo de izquierda”, expresó el ex secretario de gobierno de Carlos Soria, Julián Goinhex.

Si bien dijo tener diálogo con gran cantidad de referentes del peronismo, dijo que “uno se junta con la gente que es igual a uno en política; en el peronismo kirchnerizado no podría militar, porque no tengo nada que ver con eso”.

Dijo no hablar de política con Martín Soria y consultado respecto al 2019 afirmó que “vemos un desarrollo importante de lo que es el peronismo federal, creo que los ismos separan las personas, la grieta, es el ismo, el macrismo, kirchnerismo, los ismos personalizados separan a la gente”.

Enfatizó que es necesario tener un peronismo serio, y remarcó que “hay que hablar con todos, para sacar adelante al país y la provincia se necesita hablar con todos; si alguien me pide una gestión y yo estoy peleado con todos, qué hago, nada”. Ante la consulta sobre si observa que Martín Soria está en esta situación, dijo que “públicamente veo que está enfrentado con todo el mundo”.

Consultado por Radio Seis respecto a si es muy diferente a su padre respondió que “no es un tema de diferencia, son dos personas, una es Carlos Soria, el otro Martín”.

Goinhex enfatizó que “El Gringo tenía una trayectoria y camino recorrido y los pensamientos y formas se van formando, no desde la genética sino desde las vivencias; tenía formas muy distintas, no tienen nada que ver una con la otra, no tiene nada de malo, cada uno es como es, no tiene nada de malo, pero no es lo mismo”.

Finalmente sostuvo que “la gente vota proyectos, intenciones e ideas” y reflexionó: “si me dice si la provincia es una provincia peronista, no; votó al Gringo en su momento porque encarnaba un proyecto, una idea de provincia”. Llamó a “despersonalizar la política” e insistió en que “ganan las ideas, nos gusten o no, hoy los partidos políticos tradicionales están devaluados”. Agregó que “Cambiemos es una idea, y eso es lo que ganó, que lo hayan hecho o no es una historia distinta”.