Galperin y Grabois volvieron a cruzarse en Twitter

El CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, y el dirigente social Juan Grabois volvieron a cruzarse en una discusión en las redes sociales, en la que el empresario instó “a laburar” al referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), quien a su vez acusó al hombre de negocios de ser un “winner prebendario con el culo sucio”.

“Tal vez, algún día, también se te ocurra laburar!”, le dijo Galperin a Grabois a través de Twitter, en una nueva escalada de los entredichos que vienen sosteniendo en los últimos tiempos. La respuesta del empresario surgió después de una extensa andanada de acusaciones que Grabois había publicado en esa red social.

Vale recordar que, en los últimos días, se conoció un informe sobre la evolución de Mercado Libre, la exitosa plataforma de compra y venta electrónica, ante el cual Galperin dijo que “tal vez ‘alguito’ tuvo que ver el esfuerzo, el sacrificio y la capacidad de los 8.000 empleados en toda Latinoamérica que todos los días hacen la empresa”. “Digo, ¿no? Ah, un detalle, Argentina representa aproximadamente el 20% de los ingresos” de Mercado Libre, sostuvo entonces el empresario.

A esto, Grabois le respondió: “Todo bien con tu esfuerzo, capacidad y sacrificio. Es casi tan loable como el de miles de obreros, vendedores ambulantes, cartoneras, horticultoras, sin contar miles de pequeños empresarios y laburantes asalariados a los que no les va tan bien”.

“A este zurdito simplemente se le ocurrió plantear que estaría bueno que pagues los impuestos, que no te regalen el 60% del impuesto a las ganancias, mientras un empleado bancario lo paga. O el 70% de las cargas patronales, mientras una pyme las tiene que pagar. Se me ocurrió que estaría bueno que pagues bienes personales y no tengas tu patrimonio en fideicomisos. Se me ocurrió que el Estado no te regale más terrenos en el Mercado Central. No creo que los meritorios merezcan privilegios, mientras los réprobos comen mierda. Ocurrencias zurdas”, sostuvo Grabois.

Y también le pidió que “evites la venta de celulares de contrabando y autopartes robadas, porque mientras vos lucrás con ellas, desde la seguridad de tu magnífica oficina, hay gente que mata y otra que muere en estos negocios”. Galperin replicó: “Tal vez, algún día, también se te ocurra laburar!”.

Grabois recogió el guante y acusó al empresario: “Tenés acceso ilegal a la base de ANSES. Chequeá que laburo desde los 18. Terminé dos carreras universitarias y una terciaria trabajando. Soy docente de la UBA, escribo para Planeta y soy abogado”.

“Pero los winners (ganadores) prebendarios con el culo sucio no debaten con argumentos, descalifican”, remató, en alusión al ejecutivo.

De inmediato, brevemente, Galperin le espetó “ah, sos abogado exitoso. Felicitaciones”, expresión que rememora la afirmación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en 2015, en una exposición en la Universidad de Harvard, se calificó como una “abogada exitosa”.

Y la repuesta de Grabois fue “no muy exitoso la verdad. Me esfuerzo y me arreglo como puedo. Igual que el 90% de los argentinos. Tal vez deberías reflexionar por qué a vos te va tan bien cuando al resto nos va tan mal, ¿será tu talento o serán tus privilegios?”.