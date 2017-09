Fioretti fue suspendido de la intendencia

Con el voto positivo de ocho concejales presentes, el Concejo Deliberante de Villa Regina aprobó la moción de someter al intendente Daniel Fioretti a un juicio político por incumplimiento de sus deberes.

Fioretti queda suspendido en sus funciones cuando sea notificado y asume interinamente la intendencia, el presidente del cuerpo, José Rayó (FpV).

Con diez concejales presentes, a las 9.20 de la mañana arrancó la sesión especial del Deliberante reginense. Cuando José Rayó, presidente del Deliberante, comenzó a leer una nota del secretario de Gobierno, Victor Frullani, donde anunció la presentación ante el STJ y pidió la suspensión de la sesión, se escucharon gritos y golpes en las ventanas por parte de vecinos que querían ingresar al recinto.

Luego se avanzó hasta el inicio de la lectura del informe sobre el pedido de juicio político contra Fioretti, cuando hubo otra vez gritos y golpes. Se dispuso el breve cuarto intermedio para lograr que la situación se calme en el exterior. Lo pidió el titular del Deliberante hasta que llegara personal policial para garantizar la seguridad de la sesión.

Tras unos minutos, el debate se retomó con la lectura del informe de la comisión de juicio político, donde se detalló el análisis que realizaron los concejales Domingo Vallejo (FpV), Carlos Rodriguez (UCR) y Luis Baleani ( JSRN) sobre los nueve puntos denunciados. De ellos, sólo cuatro fueron considerados como incumplimiento de los deberes del intendente para considerar viable el juicio político.

Minutos después, los concejales Garré y Rodríguez, se retiraron de la sesión. El primero en desacuerdo con el proceso de juicio político, el segundo porque dijo recibir mandato de la UCR para no continuar con el proceso. Antes de iniciar la votación por la procedencia del juicio político contra el intendente Daniel Fioretti, se estableció un nuevo cuarto intermedio.

Tras el breve cuarto intermedio, se retomó la sesión y se procedió a la votación en la que los ocho concejales presentes se pronunciaron a favor de iniciar el juicio político.

Los cuestionamientos a Fioretti

Potabilidad del agua

La situación en la que se encontraban los empleados contratados que en 2015 rindieron examen para pasar a planta permanente.

Supuesta “malversación de fondos” por la contratación directa del escenario de la Fiesta Provincial de la Vendimia 2016.

Supuesto incumplimiento de deberes al solicitar que no se le descuente el Impuesto a las Ganancias al inicio de su gestión, y posteriormente al no pagar de su bolsillo la multa por la no liquidación, pago que recayó en las arcas municipales.

Pago de pauta publicitaria a un medio local que no contaba con habilitación comercial y que durante un año presentó facturas que no se encontraban habilitadas por AFIP.