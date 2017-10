Fernández Oro: vecinos fueron engañados para firmar revocatoria del Intendente

Hoy ingresó en el Concejo Deliberante de Fernández Oro el pedido de revocatoria contra el intendente Mariano Lavin, pero en la mesa de entrada del municipio también se presentaron varias notas de vecinos que aseguraron haber sido engañados para firmar esta iniciativa. Con la excusa de evitar el cierre de una ferretería o de una cancha de fútbol, estos orenses dicen haber sido incitados a firmar hojas sin encabezado, que luego habrían sido utilizadas para avalar el pedido de destitución del intendente. Desde el Ejecutivo adelantaron que en caso de prosperar la iniciativa impugnarán la falta de seriedad en la presentación.

“A mí me dijeron que era para no cerrar el comercio, no para la revocatoria”, dijo un vecino de apellido Manquilef. Con el correr de las horas, desde la comuna informaron que han ido llegando “audios y manuscritos” de personas que no están interesadas en figurar como solicitantes de la revocatoria de Lavín.

Un matrimonio del barrio La Unión dijo que sus firmas no fueron “para sacar a Lavín”, sino que Jaime Rioseco, uno de los impulsores de la revocatoria, les solicitó la firma a la que accedieron “para que no cierren la canchas y no queden chicos en la calle, no nos dijeron que era para la revocatoria”, expresó la mujer de apellido Bascur, que junto a su pareja de apellido Morales apoyaron la medida sin estar al tanto. Según agregaron, en ese momento “estábamos ocupados y no leímos nada, confiamos en su palabra porque somos amigos”, se lamentaron.

Otro caso incluyó a una persona fallecida a principios de este mes, cuya firma habría sido falsificada por su hijo, que tiene domicilio en Cipolletti y no podía participar de la estrategia legal.

Unas 10 notas ingresaron en el día de hoy al municipio orense, todas alertadas ante la posible participación en un pedido para destituir al intendente. Desde la comuna pusieron en marcha un operativo para que los mismos vecinos firmantes puedan corroborar sus datos, además de ayudar a detectar más casos.

Martín Rebaliatti, representante legal del municipio adelantó que en caso de que el legislativo de curso a la iniciativa para pasar al próximo paso, planifican “judicializar cada situación irregular”, y afirmó además que impugnarán “el caso para que vuelva al Deliberante, porque los que estarían haciendo un mal desempeño de sus funciones serían ellos al avalar una presentación tan desprolija y con falta de rigor”.

0