Fernández desplazó a Frederic en la mesa de diálogo con los grupos mapuches

En una delicada movida de ajedrez, el presidente, Alberto Fernández, decidió que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic y su secretario del área, Gabriel Fuks, dejen de liderar la mesa de negociación con grupos mapuches que ocupan Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. Ambos, férreos defensores de la titular del INAI, Magdalena Odarda. Funcionaria que también fue corrida de la negociación, ya que está acusada de fomentar y brindar apoyo logístico a los violentos que realizan las tomas. En su lugar estará la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo.

El cambio se lo comunicó en persona el mandatario este miércoles a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, que el lunes sufrió en carne propia una brutal agresión por parte de los militantes en el corte en la ruta 40.

“Trajimos la propuesta de generar una mesa de diálogo con fuerzas sociales y políticas de Río Negro. El presidente comprometió la participación en ese ámbito de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, para analizar la situación con las particularidades de la región”, informó Carreras.

“Lo hablamos con el presidente y acordamos generar desde la ministra Losardo un diálogo directo para comprender mejor la problemática. Si está Losardo está garantizada la mirada del presidente sobre la situación”, dijo la mandataria provincial en una clara alusión a que la anterior gestión de Seguridad no entendía esa “situación”.

La gobernadora y el presidente se juntaron en la Casa Rosada para conversar sobre el duro conflicto que soporta la provincia en Villa Mascardi desde hace tres años, cuando la lof Lafken Winkul Mapu ocupó un predio de 6 hectáreas del Parque Nacional Nacional Nahuel Huapi y continuó extendiéndose hasta alcanzar las 30 hectáreas y parte de la playa del lago del mismo nombre. En el medio hubo más 110 agresiones de todo tipo contra vecinos, funcionarios y propiedades.

La última de ellas estuvo cargada de simbolismo. El lunes los militantes mapuches cortaron la ruta 40 en reclamo por el desalojo que llevaba adelante la provincia en un campo en El Foyel, a 75 kilómetros de Bariloche y 46 de El Bolsón, donde la lof Gallardo Calfú había ocupado 400 hectáreas de las familias Soriani y Mayer.

La gobernadora instruyó a su secretaria de Seguridad, Betiana Minor, para que denuncie el corte a la Justicia Federal. El juez subrogante Gustavo Zapata ordenó inmediatamente el desalojo y solicitó el apoyo de las fuerzas federales a cargo del Ministerio de Seguridad de Nación.

A los costados de la ruta numerosos vehículos permanecieron varados mientras los mapuches amenazaban con resistir hasta que la policía de Río Negro abandonara El Foyel y le permitieran quedarse a los Gallardo Calfú en el campo que ocupaban desde el jueves 15. La llegada de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal se habría demorado mientras esperaban la autorización de los superiores en Buenos Aires. De todos modos entre el puesto de los gendarmes y el lugar de la toma hay unos 15 kilómetros.

Finalmente, la gobernadora en persona decidió acudir hasta el lugar en un arriesgado intento de destrabar el reclamo. En el corte fue literalmente expulsada por mapuches que la insultaron y tiraron piedras contra su vehículo.

“Señora, tómeselas, este territorio es mapuche. ¿Quieren venir a matarnos? ¡No le tenemos miedo a los perros! ¡No, no, qué viene a hablar ahora! ¡Usted está loca! ¡Usted no es autoridad mía! ¡Mi machi y mi lonko son mi autoridad! ¡Nunca voy a creer en usted porque ustedes son winkas y yo soy mapuche y tengo sangre mapuche!”, le grito un militante de Mascardi. “Tenemos que hablar, tenemos que hablar”, le dijo una impotente Carreras.

La preocupante escena quedó grabada en video. Hoy reconocen que Carreras era consciente de lo que podía suceder. Aunque su peligrosa maniobra tuvo el efecto buscado sobre el presidente Fernández. El mandatario, probablemente asustado, la convocó con celeridad a la Casa Rosada. “Ese es el logro”, reconoció un alto funcionario rionegrino en relación a la salida de la ministra Frederic y de Fuks de la mesa de negociación con los mapuches. En la provincia nadie se atreve a asegurar que la aparición de Carreras el lunes en Mascardi no fue a propósito.

“No se trata de mi persona, sino que con mi presencia se puso en evidencia lo que viven los vecinos de Mascardi en forma muy frecuente, que esto es real y que se sufre”, dijo tras su encuentro con el presidente. “Es muy preocupante que esta sea una situación habitual y que estén en riesgo la vida, las propiedades y la integridad física de las personas”, siguió.

“Este grupo debe hacer sus reivindicaciones en el marco de la democracia, del cumplimento de la ley, que es lo que se está transgrediendo en este momento. No se cuestiona la posición de ningún grupo, en virtud de que en democracia no tenemos unanimidades, así que eso no es un problema sino el modo en que se plantean, porque no se pueden cortar rutas, no se pueden tomar tierras en forma irregular, esto está fuera de la ley: las normas están vigentes y las autoridades deben ser respetadas”, concluyó. En todos estos aspectos coincidió con el presidente Fernández, trascendió.

Desde hace seis meses que el secretario de Seguridad Fuck encabeza las negociaciones con la lof en Mascardi. Hasta hoy los resultados fueron nulos, aseguran en la provincia. Según reveló Clarín, la última acción de Fuks, apoyada por Frederic, fue proponer a los mapuches que se quedaran en el predio de 6 hectáreas de Parques Nacionales, el primero que ocuparon en noviembre de 2017, y desocuparan los demás que tienen diferentes propietarios. Durante ese año les buscarían un terreno fiscal de unas 600 hectáreas agrícolas al cual pudieran mudarse.

La propuesta fue realizada a fines de septiembre, pero para sorpresa de Fuks no hubo respuesta por parte de los mapuches. Solo observaron una señal positiva, los usurpadores abandonaron un pequeño predio que alguna vez perteneció a Gas del Estado. El lunes la comunidad volvió a cortar la ruta y a las agresiones, después de un mes y medio de tensa paz. Para Carreras esta fue la gota que rebalsó el vaso, opinan en la provincia.

En su conversación con el presidente Fernández, Carreras además denunció la ayuda logística que reciben en Mascardi de parte de la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, y su segundo Luis Pilquiman. “El INAI avala y financia las tomas mapuches”, declaró este miércoles la gobernadora apuntando a Odarda.

En la provincia quedó confirmado que Pilquiman ha colaborado periódicamente con Mascardi y que funcionarios del INAI acudieron a El Foyel para conversar con los usurpadores.

Desde el ministerio de Seguridad, reiteran a este diario que se ha implementado un nuevo operativo encabezado por Gendarmería Nacional en los alrededores de la toma y que se instalarán cámaras de vigilancia en el sector. Este miércoles se ubicaron en Mascardi agentes de la fuerza a la altura del ex Hotel IOS, que también forma parte de la usurpación.