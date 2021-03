Fernández afirmó que en la semana anunciará medidas para “bajar la circulación” del Covid-19

El presidente Alberto Fernández advirtió sobre un “crecimiento sostenido” en los casos de coronavirus en todo el país y reveló que en la semana anunciará nuevas medidas que apuntan a “bajar la circulación”, aunque aclaró que no será “volver al aislamiento estricto”.

“Estamos en un problema. A mi me parece que estamos cerca de la segunda ola. Todos los países que nos rodean la están viviendo”, afirmó en una entrevista con el canal C5N.

“Mañana (domingo) voy a tener una reunión con Carla Vizzotti, Wado de Pedro y Santiago Cafiero porque vamos a proponer en la semana una serie de medidas para cuidarnos, para profundizar el cuidado y minimizar la circulación”, añadió.

Sobre esas medidas, detalló: “Tienen que ver con bajar la circulación en general. Tratar que la administración pública baje la distancia y no tengan que ir desde sus casas a los trabajos. No es volver al aislamiento estricto. Es también llamarle la atención a la gente. Estamos en un problema”.

Respecto al fuerte aumento de los contagios que se registró el viernes último, con casi 13 mil positivos, el Presidente explicó: “Tiene que ver con que se cargaron datos de días anteriores, por eso el salto importante”.

De todos modos, remarcó: “Igual lo que venimos notando es un crecimiento sostenido. No abrupto pero sí sostenido. Hicimos más ajustes sobre la salida de Argentina. Reducimos la cantidad de vuelos y le pusimos algunos compromisos a los que viajan”.

Por otra parte, Alberto Fernández negó la existencia de un vacunatorio VIP en su gobierno y elogió a su ex ministro de Salud, Ginés González García. “No es verdad que la vacuna se dan los acomodados. Hubo algún caso aislado que nosotros dimos un claro mensaje de cómo queremos que se distribuyen las vacunas. Me costó un ministro de la talla Ginés, que para mi es el más grande sanitarista que tiene el país. Mañana (domingo) voy a hablar con él, porque cambió el teléfono y ahora Carla (Vizzotti) me dio el nuevo”, señaló.

Por último, Fernández le respondió a su antecesor Mauricio Macri, quien días atrás afirmó que en su gestión se hubiese llegado a un acuerdo por las vacunas como en Chile. “Macri no se enteró que Chile firmó un contrato con Pfizer, que Pfizer no cumplió. Y como no cumplió, tuvo que ir a comprar una vacuna china que no tiene aprobada la fase 3 y que no se recomienda para mayores de 60 años”, cerró.