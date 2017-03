En nuevas escuchas, Cristina Kirchner tilda a Macri de “mafioso sostenido por los medios”

Se trata de audios de junio del año pasado, con fuertes críticas al Gobierno y al líder del Frente Renovador, Sergio Massa. La ex Presidenta también fustiga el rumbo ecónomico y lanza un diagnóstico: “El dólar tendría que estar en 20 mangos”.

En una nueva serie de escuchas de conversaciones telefónicas entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex jefe de la AFI Oscar Parrilli, la ex mandataria tilda a Mauricio Macri de “mafioso sostenido por los medios”, critica con dureza a Sergio Massa y apunta a un dólar “a 20 mangos”.

Se trata de escuchas vinculadas a la causa en la que se investiga si desde el Gobierno encubrieron a Ibar Pérez Corradi cuando el señalado como autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez se encontraba prófugo.

En las transcripciones de los diálogos de junio del año pasado, difundidos por el portal Infobae esta mañana, la ex Presidenta califica a la gestión de Cambiemos como “política de prontuario”.

“Mirá, yo lo que creo es que si ellos creen que les va a ir bien de esta manera están en el horno, viste. Va a llegar un momento que la gente se va a cansar de policiales”, le dice Cristina Kirchner a Parrilli en un tramo. Ambos comentaban la imputación contra el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, por los Panama Papers.

En ese marco, la ex Presidenta lanza: “Macri es un mafioso sostenido por los medios, nada más”.

En la transcripción de las escuchas aparecen numerosas críticas de la ex mandataria a la política económica del macrismo. “Vos no podés ocultar que no te alcanza plata. se han puesto virulentos con eso porque no le encuentran la quinta pata a la cuestión económica”, dice.

También hay un exabrupto de CFK contra la Unión Industrial Argentina, al comentar quejas de la UIA por el rumbo económico: “Que se vayan a la concha de su hermana, ojalá se fundan todos”.

Las críticas económicas de la ex Presidenta también apuntan al tipo de cambio: “Tendría que estar en 20 mangos el dólar. El dólar, para más o menos equiparar los costos internos, debería estar en 20 pesos”, le explica Cristina a Parrilli.

Otro que es blanco de las críticas de la ex Presidenta es Sergio Massa. “Lo veo flojo a él, como que no tiene liderazgo político, no tiene carisma político”, dispara sobre el líder del Frente Renovador.

0