Ella Miente

Margarita Stolbizer – Silvina Martínez / Margen Izquierdo

Cristina no es sincera. No dice la verdad. No quiere decirla. Hacerlo sería reconocer lo obvio: que ella, la ex presidenta de la Nación y su marido, el ex mandatario fallecido Néstor Kirchner, fueron los autores y principales beneficiarios de una red delictiva que robó sistemáticamente fondos del Estado desde un lugar de sumo privilegio: el cargo más alto en la función pública, la presidencia. Pero la mentira tiene patas cortas. Y tras una ardua investigación que llevó más de cuatro años, Margarita Stolbizer y Silvina Martínez lograron desarticular esa red de mentiras y un complejo laberinto creado para ocultar el destino de los 2.000 millones de dólares que ella no quiere sincerar.