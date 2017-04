El Plan Castello tendrá tratamiento legislativo después de Semana Santa

El oficialismo promociona las obras previstas y así prevé consolidar el respaldo al proyecto del Plan Castello, con una emisión de bonos estimada en 580 millones de dólares, que equivalen a casi 9.300 millones de dólares.

En cambio, la oposición evalúa la nómina de construcciones, anexada a la iniciativa remitida a la Legislatura. La misma evidencia exclusiones e incorporaciones en relación al listado presentado por el gobernador Alberto Weretilneck, a mediados de enero.

Estas asignaciones prometen un fuerte debate parlamentario, mas allá de que parte del Frente para la Victoria ya resolvió su rechazo directo.

El listado no contempla los montos de cada obra, entonces una derivación puntual estará en sus presupuestos, enmarcados en la efectiva previsión para cada construcción.

Vale un ejemplo. El ítem “obras de desarrollo” incluye enero nueve proyectos, totalizando 122,8 millones de dólares.

Esa suma es inferior a los presupuestos particulares informados en el anuncio de enero. Sólo con siete se superaban los 146 millones a principios de año.

Figuraban en la plantilla el Parque Tecnológico (u$s 45 millones) y Centro de Convenciones (u$s 14 millones), ambos de Bariloche; Gasoducto Región Sur (u$s 47 millones), Nodo de Transporte Los Menucos (u$s 15 millones); Proyecto de Desarrollo de riego en Campo Grande (u$s 4,6 millones), Mejoramiento de la capacidad de conducción del brazo sur del río Negro- Pomona 1ª Etapa (u$s 1,6 millones) y la segunda etapa del Complejo Judicial de Cipolletti (u$s 18,9 millones).

En el total de 146 millones no se suman el Pontón Flotante del Puerto de San Antonio (que no tenía monto en enero) y la ampliación del Parque Industrial de Viedma (que fue incorporada últimamente).

La nómina legislativa evidencia diferentes podas, especialmente construcciones que pretendía el STJ, que llegaba a los 90 millones de dólares, y los aeródromos en cinco locales. Esas asignaciones fueron cuestionadas originalmente por los intendentes y la oposición. En cambio, se incorporaron –entre otros proyectos– la ampliación de la red de agua de Roca, defensas aluvionales de Cipolletti y la pavimentación del Camino de la Costa (primera etapa).

La discusión fuerte en la Legislatura se prevé para después de Semana Santa. Mientras tanto, el oficialismo está enfocado en la promoción y bondades de las obras programadas. Ayer se resaltó el proyecto del Nodo de Transporte en Los Menucos.

Aun así, el presidente de la bancada de JSRN, Alejandro Palmieri resaltó las modificaciones realizadas por las sugerencias acercadas y admitió la posibilidad de otros cambios, siempre que lleguen de “la oposición constructiva”, diferenciando a ese sector de “la oposición destructiva, que estará igualmente en contra”.

