El Mundo incinerado

Emilce Strucchi / Ediciones Ruinas Circulares

En este libro, nos encontramos con una escritora protagonista que busca angustiosamente el argumento para una novela y esa búsqueda la lleva, en movimiento pendular, hacia una interioridad que se va tornando independiente de su voluntad y cada vez más enfermiza, mientras construye una línea argumental con sus personajes. En ese camino incierto y casi desquiciante, encuentra trozos de memoria, retazos de realidad interna. Por otra parte, sin perder por completo la cordura, contacta intensamente con pedazos de realidad externa, un mundo a punto de desaparecer junto con la humanidad, un amor apasionado, ella misma… y la narradora trata de darle sentido a ese caos. Como de algún modo lo anuncia la autora: El mundo incinerado representa una incertidumbre completa, adentro-afuera-en todas partes. Así se construye esta obra, como representación de una vida y a la vez del caos planetario, guiada por la cita de Samuel Beckett: desconozco las preguntas y a cada segundo me brota alguna de la boca. Creo saber qué es. Es porque el discurso no se detiene, este discurso inútil que no corre por mi cuenta, que no me deja ni una sílaba más cerca del silencio.