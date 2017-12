El juez no negociará el ingreso a las tierras ocupadas por los mapuches

Mientras espera la designación de los peritos de parte, el juez federal Gustavo Villanueva ya les advirtió al obispo Juan José Chaparro y a las misiones de diálogo que se acercan al juzgado que no negociará con nadie el ingreso de la Justicia al sitio donde cayó herido de muerte Rafael Nahuel, hoy ocupado por la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.

Hará una inspección ocular y buscará pruebas que determinen qué fue lo que pasó el sábado 25 de noviembre sólo cuando estén dadas las condiciones de seguridad.

Nahuel murió poco después de que Fausto Jones Huala y Lautaro González lo bajaran herido desde lo alto del terreno de Villa Mascardi ocupado por la comunidad mapuche. Había sido alcanzado por una bala -todo indica que disparada por un efectivo del grupo Albatros de Prefectura- luego de que una patrulla de la fuerza federal los interceptara en un sendero que conduce al mirador de los Piojos.

Dos días antes, por orden del juez Villanueva, cientos de efectivos de Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Policía Federal habían ingresado al lugar para cumplir un desalojo y habían detenido a cinco mujeres con niños.

El juez dispuso el secuestro de las armas de todos los efectivos presentes en el lugar el día que murió Nahuel y no sólo de los cuatro integrantes de la patrulla que participaron de la incursión.

Además tomó muestras con cintas de carbono para determinar si hay rastros de pólvora en las manos del cadáver de Nahuel, de Jones Huala y González, y de todos los efectivos de seguridad a los que se les secuestraron las armas.

La información fue proporcionada por fuentes judiciales a “Río Negro” a una semana del inicio de la instrucción de la causa.

Además de los peritos de la Fiscalía, la Justicia espera que hoy las otras partes que participan del expediente, la querella de los padres de Nahuel y la defensora de Jones Huala y González, presenten sus representantes para las pericias.

Este diario informó ayer, de fuentes de las defensas, que no había rastros de pólvora en las manos de los mapuches, pero desde el Juzgado advirtieron que mal puede llegarse a esa conclusión cuando el estudio no está hecho y no existen, como se dijo, resultados preliminares.

Se dispuso además que las cintas de carbono sean analizadas por el prestigioso Instituto Balseiro, cuya excelencia y objetividad tienen fama internacional.

“El juez no tiene garantías para entrar al lugar y no va a exponer a nadie a que sea herido”, le dijo la fuente a este diario. El domingo 26 de noviembre, el juez junto al obispo Chaparro y los representantes de organismos defensores de los derechos humanos fueron hasta Villa Mascardi porque lo que se conoce como “mesa de diálogo” había asegurado que los mapuches que permanecían en el lugar se iban a entregar, pero una vez allí esa promesa no se cumplió,

“Los jueces penales no negociamos con nadie”, dicen que es la respuesta que encuentran las misiones oficiosas de un arreglo que suelen ir al Juzgado Federal de la calle San Martín. “Si entramos al lugar es sin condicionamientos ni cacheos de efectivos policiales ni inspecciones de terceros”, es la advertencia de Villanueva.

¿Puede preservarse el lugar donde ocurrieron los hechos después de tantos días? Ayer a la madrugada llovió, lo que seguramente tampoco ayuda a encontrar el lugar de los acontecimientos en el mejor de los estados como para hacer una buena investigación. “Los expertos dicen que aunque pase el tiempo algo siempre queda”, respondieron desde el Juzgado. Una forma de justificar que puede que algunas de las pruebas en el lugar donde ocurrieron los hechos ya se hayan perdido.

Villanueva también instruye la causa, que es correccional, por el pedido de extradición a Chile de Facundo Jones Huala, hermano de Fausto, que está desde mediados del año pasado detenido en Esquel.

Chile lo reclama para ser juzgado por el incendio de la vivienda del cuidador de un campo en la zona de Los Ríos, cerca de Valdivia. No llegó a ser sometido al proceso porque, gozando de libertad condicional, huyó hacia Argentina.

Villanueva no es juez de Bariloche, sino de Neuquén, pero subroga aquí porque el titular del Juzgado, Leónidas Moldes, está de licencia para dedicarse al Consejo de la Magistratura, del que es miembro.

