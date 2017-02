El abogado de Stiuso asegura que el kirchnerismo le pidió no investigar el caso AMIA

El abogado del espía Antonio Stiuso, Santiago Blanco Bermúdez, aseguró que el gobierno rompió por su cliente por la “predisposición inquebrantable de Antonio Situso de seguir investigando quiénes eran los autores del atentado a la AMIA y a la embajada de Israel”.

Según el letrado, desde el kirchnerismo le habían pedido al jefe de operaciones de la ex SIDE y al ex Fiscal Alberto Nisman que “no investigaran más” los atentados porque el gobierno había “entrado en algún tipo de vinculación con el gobierno de Irán por este tema”.

Además Blanco Bermúdez rechazó la teoría de Oscar Parrilli, quien sostiene que su ex subordinado Stiuso tiene responsabilidad en el pedido de detención en su contra. “Hay un margen de incredulidad por el grado de invento que tiene la teoría de Parrilli. Stiuso no solo no está detrás de esto sino que cuando comenzó se encontraba afuera del país”, aseveró el abogado.

De todas formas el letrado no se mostró sorprendido por las acusaciones ni por los supuestos carpetazos. “La única sorpresa es lo explicito de la situación, pero no el episodio en sí. Tuvo una situación en el año 2015 cuando se le armaron esas causas”, apuntó.

