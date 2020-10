Educación: Menos internet, más desigualdad

Un trabajo elaborado por la ONG “Argentinos por la Educación” indica que en Río Negro dos de cada diez estudiantes no tienen acceso a internet o a la tecnología que les permita conectarse con docentes. Es decir que el 21,65% de los estudiantes de primaria y secundaria están fuera de la conectividad, sobre una matrícula de 193.000 alumnos. Es decir, poco más de 40.000 estudiantes no pueden recibir educación en pandemia vía internet.

La ONG detalla también que la pandemia profundizó esa carencia porque además muchos padres y madres se quedaron sin trabajo y a la hora del ajuste de gastos dieron de baja a internet.

La ministra de Educación de Río Negro, Mercedes Jara Tracchia, maneja números similares a los que difundió Argentinos por la Educación. Poco más de un 20% de los alumnos de primaria de la provincia no tienen acceso a internet, “pero estamos llegando a ellos con otras modalidades de educación”. Según indicó la funcionaria, “distribuimos cuadernillios, un manual , trabajos hechos por Nación y Provincia y además por las mismas escuelas. Los chicos desarrollan los contenidos, reciben asesoramiento en esos mismos cuadernillos y después tienen su devolución”.

La ministra admitió que es un año complicado para la educación y dijo que ningún formato iguala la presencialidad. “El contacto alumno docente es único, pero como no es posible en este tiempo, estamos trabajando para que los chicos no pierdan más de lo que perdieron con este escenario. Hasta evaluamos la posibilidad de plantear como una continuidad entre los ciclos lectivos 2020 y 2021, pero no está cerrado ese tema, lo estamos trabajando”.

Jara Tracchia admitió además que el 10% de la matrícula provincial en primaria y secundaria no está recibiendo educación. “Es complicado, son chicos que con la pandemia perdieron el contacto con la escuela y con los docentes. Estamos diseñando estrategias para llegar a ellos, pero es complejo porque no tienen conectividad vía internet pero tampoco comunicación por ninguna de las vías normales. Hay que seguir trabajando para reincorporarlos al escenario escolar”.

Ese 10% son entre 15.000 y 20.000 estudiantes que no reciben contenidos. La ministra define esa situación como que “son estudiantes que no han tenido escuela presente”. Destacó que se trabaja para mejorar las condiciones de conectividad en la provincia. “Entregamos 1.100 computadoras a estudiantes que no tenían, trabajamos en puntos wifi para mejorar el acceso y donde no se puede, aceitar otros mecanismos de comunicación con los alumnos ”.

Por su parte, en el final de su informe, la ONG “Argentinos por la Educación” indica que “estar desconectado de internet no necesariamente implica no recibir educación. Que la mayoría tenga acceso a internet y el 20% no lo tenga acrecienta la desigualdad en un año claramente irregular para la educación. No alcanzan los métodos aplicados para igualar lo que reciben quienes tienen acceso a internet y quienes no. Para quienes están desconectados las oportunidades de continuidad pedagógica en el contexto de la pandemia de coronavirus se ven más limitadas”.