Diego Frutos: “Frederic y Fuks no solucionan nada”

El vecino Diego Frutos, quien junto a otros referentes de Villa Mascardi participó del encuentro con la gobernadora Arabela Carreras, desmereció la intervención del Gobierno nacional en el conflicto. “Necesitamos otros interlocutores”, dijo.

Frutos, quien días atrás sufrió un ataque violento por parte de tres personas que fueron imputadas por la justicia, en el marco de una protesta sobre la Ruta 40, expresó que “no consideramos válidos a los interlocutores Frederic y Fuks, dado que son personas que hablan mucho, pero a la hora de los hechos nunca actúan y los vecinos seguimos desamparados. Todos los días hay inconvenientes nuevos y es una escalada que el Gobierno nacional que, según está visto, por los métodos de Frederic y Fuks no están teniendo éxito”.

En este sentido, aseguró que “después de un año de reuniones, donde en la mayoría nos cuentan la misma historia, y donde los vecinos no tenemos ninguna de las respuestas que nos dicen que van a dar, en materia de seguridad, nunca hasta el día de hoy se han llevado a cabo”.

El vecino de Mascardi agregó también que “esta gente actuó libremente y cada vez se envalentonan más porque saben que les tienen miedo y no tienen ningún control. No queremos seguir siendo “pisoteados”. No me puedo poner a dialogar con quien me pateó la cabeza y me quemó la casa, como a otros vecinos. Nosotros pedimos el desalojo urgente y los vecinos podemos colaborar para instrumentarlo”.