Diccionario amoroso del psicoanálisis

Élisabeth Roudinesco / Editorial Debate

En este Diccionario amoroso del psicoanálisis he adoptado el estilo de la lección -clasificar, reflexionar, distinguir, nombrar- a los efectos de explicarle al lector la forma en que el psicoanálisis se nutrió de literatura, de cine, de teatro, de viajes y de mitologías para llegar a ser una cultura universal. He atravesado ciudades y museos, me he encontrado con personajes, poemas y novelas […] De Amor a Zurich, pasando por Animales, Buenos Aires, El segundo sexo, Sherlock Holmes, Hollywood, Marilyn Monroe, New York, Psique o Leonardo da Vinci, se encontrará aquí una lista de experiencias y palabras que permiten trazar la historia y la geografía de esta saga del espíritu en permanente metamorfosis.

