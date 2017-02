DATA PROVINCIAL

Pocas expectativas en el discurso inaugural. La Ciudad continúa igual. La autocrítica salvadora. Pobres cambios en el gabinete. Sin ideas ni reacción. Weretilneck reestructura. Se viene la renuncia de López. Massa trajo unidad y dispersión. Odarda candidata a diputada. Intendentes “Cambian” unidad por fondos. Qué tul…

Flojo discurso del intendente en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante. Fioretti esbozó una autocrítica como método de salvación. Pero como suele sucederle a esta (indi)gestión siempre llega tarde, luego de un pésimo año, con una ciudad parada, sucia, fea y con un pobre gabinete que pasó desapercibido.

El intendente planteó las obras que vendrán como la solución relanzar su gobierno. Algunas llegarán desde la Nación y otras con aportes provinciales. Pero incurrió en el grave error de plantear que ya no le quedan excusas. Pregunto ¿qué sucederá si no sale como el intendente piensa? ¿quiénes serán los destituyentes? Si pasan otros seis meses de declinante incertidumbre, de postergación y mishiadura, el “sin excusas” del discurso debería terminar en su renuncia. De nada servirá una nueva autocrítica. Sabe Fioretti que 2017 será un año complicado. Los gremios ya se lo están haciendo sentir. Encima hasta los aliados como ATE. Regina fue el primer municipio que le reincorporó trabajadores afiliados a ese gremio. Hoy no los puede controlar. Falta de muñeca y negociación política. El otro foco estará dado en la presión social. Las promesas de campaña se le volaron al intendente o algunas las olvidó. Ahora vuelve con “que el Estado municipal proyecta un intenso trabajo con los vecinos”. Sería bueno avisarle que el 2017 ya comenzó y que sigue atendiendo los reclamos de la gente en la puerta del municipio

El gabinete es un caso aparte. Nadie se quiere ir. Y menos los familiares del intendente. La culpa de la inoperancia es siempre de los demás. La indecisión y el mal asesoramiento político, pueden llevarlo a un callejón sin salida. Los que llegan al gabinete ya están gastados de otras instituciones o siguen sin estar a la altura de las circunstancias. Un pinche administrativo puede convertirse en director. El solo hecho de haber estado en algo parecido ya le da rango de funcionario. Total seguimos experimientando. Pobre Regina.

En Viedma siguen preocupados. Las encuestas dan cada vez peor. Y no ven reacción. Fioretti responde muestrando datos que le proporciona alguien cercano y de dudosa comprobación. Parecen más hechas en un escritorio y acomodadas a las necesidades del doctorcito que algo que refleje la realidad. Lo que si dejan entrever es la realidad del bolsillo de quien las hace, que se lleva 20 lucas dibujando los numeritos. Se acercan las fechas decisivas para las elecciones. Hay que resolver. El sistema de doble o triple comando que mantiene a rajatablas “el brujo” en cada Circuito no está dando resultados en la Perla del Valle. Si no se define una conducción política del espacio, será muy difícil y complicado la navegación por aguas electorales de Juntos Somos Rio Negro, sobre todo por peso negativo del ancla Fioretti.



En lo provincial, la llegada de Macri y los gobernadores patagónicos para la presentación del “Proyecto Patagonia”, trajo una correntada de aire fresco. Al menos para abrir nuevas expectativas y renovar esperanzas. La posibilidad de desarrollar la Patagonia en todas sus potencialidades, poniendo el eje en la generación de empleos estableciendo una metodología de trabajo para definir como concurrirán todos los sectores que hacen al desenvolvimiento económico, no es un tema menor a esta altura del año.

El gobernador también obtuvo su propio beneficio, cuando en el despacho de Frigerio logró que salieran los vencimientos de deuda prorrogados y 3 mil millones de pesos autorizados para contraer nueva deuda. Un respito asegurada por unos 20 meses.

La cuestión central pasará ahora por lo salarial y las discusiones con los gremios. Todo indica que las clases no comenzarán. El gobernador sacó de la galera una carta: revisar los salarios en el segundo semestre. Se mantendrá firme en las paritarias en el 17% de aumento, y podría dejarlas abiertas, si los gremios aceptan esa condición para no iniciar un plan de lucha.

Otra de las novedades que se pudo escuchar en los pasillos de la residencia, fue que se producirían cambios en el elenco ministerial del gobernador Weretilneck, se especula con dos o tres cambios importantes. Básicamente relacionados con necesidades electorales y para eso el gobernador estaría pensando en incorporar a figuras o dirigentes de otros sectores partidarios e inclusive independientes y empresarios. El objetivo sería ampliar aún más la base de sustentación del gobierno, no circunscribiendo todo al accionar a los límites de Juntos Somos Río Negro.

En lo político, la denuncia contra Rubén López por abuso sexual fue un duro golpe al oficialismo. Su renuncia está en marcha (asumiría María Gemignani), quedando resolver los tiempos. Weretilneck ya lo habría hablado con el legislador. No basta con la impuesta licencia de tres meses, con una forzada interpretación en Labor Parlamentaria. Hay múltiples presiones, aunque la mayor proviene de sus legisladoras, como Marta Milesi y Roxana Fernández.

En cuánto a la oposición, lo más llamativo de la semana fue la novedad que dio a conocer la actual senadora nacional Magdalena Odarda (Frente Progresista-CC AR), quien dijo que está trabajando para transformarse en candidata a diputada nacional en las elecciones legislativas de este año. Quiere encabezar la lista de diputados nacionales, con encuestas de su partido que la dan bien posicionada y el ambicioso plan de que su reemplazante, el abogado barilochense Darío Rodríguez Duch se quede en senadores y ella ocupando la banca en diputados de modo tal de tener presencia en ambas Cámaras. Un dato que fue bien recibido por el gobernador Weretilneck porque su objetivo principal es lograr un diputado propio en el Congreso Nacional y en el caso de ganar o perder ajustadamente, aspira de mínima a desplazar a un tercer lugar a los Soria, a María Emilia, si va por una banca nuevamente, y a su hermano , el intendente de Roca, y presidente del justicialismo y aspirante a la gobernación.

Hacia dentro del FpV, el paso de Massa por la Fiesta de la Manzanda trajo mucho revuelo. Doñate criticó primero por las redes sociales y luego tuvo el gesto de bajarse de la precandidatura a gobernador. El pichettismo de la mano de Ariel Rivero apoyó el gesto de unidad peronista. Y casualmente, al mismo tiempo comenzó a circular el murmullo que ubica a Javier Iud –como segundo– en la lista a Diputados, expectante por la posible renuncia en el 2019 de María Emilia Soria para postularse en Roca. Mirado pragmáticamente el acercamiento (termine adonde termine), en principio podría favorecer en este año electoral al FpV, sí a la hora de inscribir listas, el FR declina volver a presentar candidatos como ya sucedió en el 2015. Recordemos que en las últimas elecciones nacionales Sergio Massa como candidato presidencial del FR, fue el segundo más votado en la provincia en la primera vuelta electoral del 2015 detrás de Daniel Scioli del FpV-PJ.

Pero además para adentro del Justicialismo, han comenzado a aparecer algunas señales que inquietan al intendente de Roca. Ceferino Namuncurá, un hombre de la izquierda moderada del justicialismo, de trayectoria que se desempeño varios años como funcionario en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la Comisión Nacional de Comunicaciones, está recorriendo la línea sur, el área cordillerana y el alto valle, y próximamente estará en Viedma, para conformar una línea interna e inicidr en la conducción actual del peronismo. Acompañan a Namuncurá los ex intendentes de El Bolsón,” Caleuche” García, y el de Fernández Oro, Roberto Reggioni. En la misma actitud, con el flamante “Movimiento Mario Franco”, ha salido a la escena el ex intendentede Los Menucos Alí Yahuar.

Cambiemos también tuvo su mini cumbre. Marcos Peña y Rogeliio Frigerio, fueron quienes dieron un fuerte respaldo a la conformación del frente a nivel provincial. Juan Martín, uno de los referentes más importantes, se mostro optimista luego de la reunión que mantuvieron intendentes y legisladores, aunque algunas otras caritas no decían lo mismo. Todo hace preveer que las heridas podrán más que el amor para estar juntos y eso podría jugarle una mala pasada a Cambiemos en Rio Negro. Ante eso, los intendentes le recomendaron a los operadores acelerar las gestiones en Buenos Aires para obtener recursos para obras e intensificar la acción política concreta formalizar Cambiemos. Al respecto el PRO convocará a su asamblea para el 18 de febrero y la UCR su convención para fines de mayo, escenarios donde se aprobaran por la vía de ambos máximos organismos partidarios la aprobación para constituir la coalición Cambiemos.

