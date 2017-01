DATA PROVINCIAL

Intendente ausente. En las malas y en las buenas. No atiende a nadie. No resuelve y cuando le llegan soluciones concretas, se va de vacaciones. Increíble pero real. El “Gran Hermano” de obras públicas rechaza todo lo que es político y hace varios años que lucra de la política. Poco entendible, como que aún conserve su cargo. En la provincia la reducción de gastos desencadenará las primeras tormentas de verano. Los gremios ya mostraron los nubarrones.

Menos inoportuno no podría haber sido la decisión del intendente de Villa Regina de tomar sus vacaciones. Justo cuando se preseNtaban proyectos importantes para la Ciudad. Evidentemente está tan desacostumbrado a poder realizar algo durante su (indi)gestión, que el gesto no sorprende. Como tampoco las faltas ortográficas del estudio de arquitectura que trabajó para el municipio (ver imagen que ilustra la nota). Si cayó mal en los representantes nacionales lo de Villa Alberdi, imagínense en el Gobernador, que no podía creer que Fioretti no fuera a la presentación del Plan Castello. Y menos, porque estaba veraneando. Hechos que deberían ser comunicados con bombos y platillos, pasan desapercibidos, como los integrantes de su equipo de comunicación, activos militantes de las redes, mostrando sus logros familiares y su actividad social. Comunicación política cero.

Será un 2017 conflictivo y electoral. Para una (indi)gestión como la Fiorettista, es un combo complejo. Todavía no pudo concretar los cambios que quería en el gabinete y cuentan que algunos recién ingresados ya quieren huír. No dialoga. Tiene pésimos operadores políticos y no se deja ayudar.

A nivel provincial, el gobernador le ofreció a Frigerio austeridad, a cambio de refinanciación de la deuda provincial. Una baja del 20% de los gastos estatales, fue la propuesta de Weretilneck. El interés provincial está en refinanciar o postergar sus vencimientos de deudas. En este sentido, la mayor presión corresponde a las Letras del Tesoro, caracterizadas por obligaciones de corto plazo. Río Negro emitió el año pasado casi 2.000 millones y, durante el 2017, deberá recuperar esos títulos.

También el nuevo acercamiento le permitirá al gobernador, seguramente, obtener el visto bueno de nación para el bono en dólares (500 millones aproximadamente), que le permita desarrollar el ambicioso Plan Castello presentado hace algunas semanas atrás.

Un plan que no sólo reactivará la obra pública, sino que desde lo político, marcó la agenda. La dirigencia que objeta el Plan por considerarlo improvisado, inoportuno, electoralista, peligroso por la magnitud del endeudamiento que conlleva, tiene que lidiar ahora con sus pares partidarios y especialmente con los intendentes, depositarios y salvaguardas de los intereses localistas.

La batalla mas compleja estará en la discusión de la pauta salarial de éste año. El gobernador se plantó en un 17% y los gremios ya estan adelantando que pedirán el doble. En los próximos días comenzarán las primeras rondas de conversaciones. Weretilneck ya avisó: si no hay acuerdo, sale por decreto. La calle será un hervidero. Por lo pronto se prevee un comienzo de clases bastante conflictivo, no sólo por lo salarial, sino también por la negativa del gremio hacia la reforma del nivel medio propuesta por el ejecutivo. Lo mismo puede suceder en salud. Es casi inevitable que la reducción de horas extras detone un conflicto en los hospitales.

En el terreno de lo político. Cambiemos, sigue con las complicaciones que tiene en el armado territorial en todo el país. Juan Martín se va posicionando como posible candidato a diputado nacional y ha lanzado, para sondear, la posibilidad de una dirigente del radicalismo reginense lo pueda secundar en la fórmula.

Por su parte, Darío Berardi, por la UCR, y María Piedrabuena (PRO), firmaron un acuerdo para presentarse como Cambiemos en las elecciones a constituyentes en Catriel, el 9 de abril. Este primer acuerdo se evalúa como un paso adelante para que los partidos que integran la alianza nacional oficialista, tengan una representación indubitable en los próximos comicios, tanto para renovar concejales en algunos municipios, como para la elección nacional de octubre, evitando candidaturas propias tanto del radicalismo como del partido macrista.

También algunos intendentes “bolsillos PRO(pios)” del radicalismo, se juntaron para tener repercusión en los medios, sosteniendo algunas diferencias con el proyecto de obras del gobernador. Muchos de ellos muy cercanos a la gestión de JSRN, pero que quieren luchar por disputar espacios dentro del macrismo puro.

En el PJ continúan las diferencias históricas entre sectores, que luego del último encuentro en Las Grutas trascendieron bastante. El exintendente y actual legislador de la ciudad del golfo, que desde hace tiempo tiene aspiraciones nacionales, le solicitó a los suyos que se retiraran de la reunión. Comentan los compañeros que no va a parar hasta lograr su objetivo. ¿Podrá vencer al dúo que lo odia o estará vencido como murmuran en el entorno de Martín?

El sorismo en familia sigue avazando. Martín quiere todo. Presidencia del partido, ser el candidato a gobernador y que “La Gringa”, como quieren que la denominen a su hermana, sea la candidata a diputada nacional. Pero parece que le será difícil evitar que en las PASO aparezcan rivales, y también esquivar la revancha que le preparan los pichettistas más recalcitrantes que jamás olvidan los destratos familiares.

