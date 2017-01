DATA PROVINCIAL

2016 el año perdido de Regina. Ciudad abandonada. Sin conducción y con poco pronóstico de mejora. Un intendente que le pide a la gente que le marque el rumbo, una demostración de su preocupante extravío. Se autocrítica y después justifica lo que autocritico. Así estamos. Mientras tanto, en la Provincia hay preocupación por el no compromiso de las segundas líneas. Una estructura que conserva mucho de radical, con la burocracia funcionando al cien por ciento. Habrá retoques. Se viene 2017 y el gobernador arengó a trabajar por el triunfo, sosteniendo explícitamente por primera vez su voluntad de reelección

La Ciudad empezó formalmente su receso administrativo, pero sin embargo parece que hace un año que está de receso. Sólo pagando solicitadas en semanarios locales, el intendente puede decir que hizo. En el terreno, poco de lo escrito se ve. Doce meses después, Fioretti se dio cuenta que sus amiguitos mediáticos no le dieron resultado. Ahora, gasta dinero en páginas publicitarias para contarnos que su gobierno tuvo un sin fin de realizaciones. Con la guita que se gastó en la solicitada, muchas familias humildes de Regina podrían pasar haber pasado un año nuevo con al menos más alimentos sobre la mesa. O ser atendedidas en sus demandas y no explusadas, como suele hacer esta gestión municipal. Salvo el proyecto Villa Alberdi, lo demás son todas utopías fiorettistas. A la gente no le alcanza la autocrítica, necesita resultados. Acción. Algo que todo el gabinete parece desconocer. Las encuestas que manejan en Viedma le dan al Intendente un porcentaje cercano al 70% de imagen negativa. Y lo que más cuestionan es la falta de compromiso y resolución de los problemas. Todo un tema, teniendo en cuenta que el 2017 es un año electoral y el primer test concreto para JSRN como partido político. Si quieren ganar en Regina, es indudable que al intendente no tendrían que mostrarlo junto al candidato oficial. Sería un ancla, más que una ayuda para obtener votos. A lo mejor algún viajecito a Italia, esos que tanto le gusta al doctor, alcanzará para convencerlo de que se despegue.

Cuando vuelvan de las vacaciones, Fioretti prometió cambios en el gabinete. Algunos ya armaron las valijas y otros se atornillaron a la oficina. Les cuesta perder la beca municipal. Quizás los aires veraniegos traigan lucidez y el 2017 se plantee diferente. Al menos en nombres. Lo que no cambió es la situación judicial. Zafó de diciembre, pero en febrero, los concejales opositores volverán a la carga con el desafuero. A propósito del tema, un viejo intendente del Circuito Alto Valle Este, levantó el teléfono y llamó a varios de sus colegas para armar una reunión para defender la estampida del FPV contra Fioretti. La respuesta fue nula. Los que respondieron lo hicieron con evasivas y otros con el argumento de que es indefendible, tanto desde la gestión como desde lo judicial. Otro de los puntos flojos del oficialismo local, es sin dudas, sus Concejales. El FPV casi triplicó los proyectos de los de JSRN. Un oficialismo que no sirve ni para levantar la mano. Y cuando lo hacen o votan para beneficiar a ex parejas o para votar en contra el intendente y luego tener que salir a dar explicaciones. Mandan un presupuesto, se lo operan y tienen que modificarlo. Desde la intendencia el único recuerdo que tienen de “operar” es cuando Fioretti entraba al quirófano. Cero política.

Desde lo provincial, la cena convocada por el Gobernador en Viedma junto a todos los Legisladores y funcionarios de Río Negro, dejó en claro la necesidad de un mayor compromiso, tanto de los funcionarios como de la militancia de JSRN. Weretilneck fue claro por primera vez y dijo “No hay 2019 sin 2017”, arengando a que la única opción es ganar las próximas elecciones. Y para ello, como nunca antes, dejó en claro que si hay triunfo, hay reforma y buscará la reelección. Sino, advirtió, habrá dispersión y poca posibilidad de triunfo en 2019.

La economía fue otros de los “platos” que se degustaron en esa mesa. El cambio en la cúpula del Ministerio Nacional trajo algunos dolores de cabeza. Con el anterior todo estaba cerrado. Bonos y plata para los sueldos. Ahora habrá que esperar. Por eso, el martes enviados de la provincia llegarán a la Capital, para seguir de cerca ambos temas.

Los legisladores no la tendrán fácil tampoco. Algunos ya tienen la misión de comenzar a dialogar con algunos díscolos dentro del FPV. El endeudamiento en dólares se trataría en la Legislatura, posiblemente el jueves 9 de febrero. Esa aprobación requerirá de dos tercios del cuerpo, solicitando apoyo justicialista. La cara más visible hoy de ese acercamiento proviene del pichettismo. El legislador Ariel Rivero milita a favor y pide al gobierno mayor apertura, sumando a intendentes y gremios. Piensa en el blindaje. Se reeditará una reunión con jefes comunales del FpV, que –mayormente– defienden esa creación por la infraestructura que les llegará.

Desde el sorismo no piensan lo mismo y la bancada del FPV podría comenzar a marcar las grietas con este tema. Rivero previno de un futuro quiebre cuando se lo obligó al rechazo conjunto de la emergencia financiera. Reclamó “libertad de voto” frente a la disidencia. Días antes, Marcelo Mango amagó con irse. Los tiempos políticos y las candidaturas, también pesarán en las decisiones.

