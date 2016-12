DATA PROVINCIAL

La intendencia sigue de vacaciones y comienza las nuevas. Increíble. Se ve que el único rumbo que conocen los funcionarios municipales, es el del descanso. Nunca arrancaron y tienen receso. Como si la Ciudad no tuviera problemas. Menos luces que el arbolito navideño del ingreso a Regina. Weretilneck sigue preocupado por las finanzas y mira de reojo 2017, pensando en 2019

En Regina los miembros del gobierno comienzan formalmente sus vacaciones. Digo formalmente, porque este año estuvieron los 12 meses de descanso muy bien rentados. Poco trabajo productivo. Nada de gestión. Muchas dudas y pocas confirmaciones. El intendente recibió un municipio ordenado y con muchas obras y él y su equipo tuvieron la “habilidad” de no sólo no realizar una sóla nueva, sino tampoco conservar lo que había. El verde del césped reginense cambió por el amarillo pálido de éste intendente. Luego de muchos fuegos artificiales,los cambios de gabinete parecen que vendrán luego del receso. Los muchahos que dicen que pueden irse quedaron chochos, porque cobraron aguinaldo y vacaciones, con poco compromiso y pésima performance. Mucho premio para tanta incapacidad. Como lo demuestra el la ilustración de la nota. Y lo peor es que lo pagamos todos. Si el problema es la guita, muchachos, abandonen tranquilos que hacemos una vaquita entre todos y se la juntamos. Nos sale más barato que ustedes queriendo gobernar. Nos están destruyendo la ciudad. Un 24 de diciembre, varios barrios sin agua. Nadie atiende los teléfonos. No dan respuestas ni soluciones. Las guardias brillan por su ausencia. La pirotecnia apareció por todos lados. El cero fue para los controles, que fallaron. La Perla está sucia. Abandonada. Un postal que se ve reflejada en la Isla 58. A Fioretti le quedan 3 años de gestión. El 2017 será la bisagra con un año difícil para las intendencias con goteos provinciales que dependerán de los ingresos nacionales. O se pone el traje de intendente, o definitivamente deberá pensar en seguir ejerciendo la medicina. Hasta ahora, como político demostró ser un gran facultativo.

En el ámbito provincial, las finanzas siguen siendo la preocupación de Weretilneck. Ya le pidió a economía mejorar la calidad del gasto salarial trabajando con las horas extras, el ausentismo y las jubilaciones. La jugada de ganancias le salió bien al gobernador. Estuvo con los que desde un principio rechazaron el proyecto aprobado en diputados y logró que los déficit se cubran con los viejos y conocido ATN de Nación. No es una noticia menor para las alicaídas cuentas rionegrinas. No hay que perder de vista que de los 6.500 millones de pesos de deuda que tiene el Estado rionegrino, 4.600 millones son con el Estado nacional. En octubre, que es el último mes con información oficial difundida, pagó 64 millones entre capital, comisiones e intereses.

El lunes, si los números no le fallan al ejecutivo, tendrá aprobada en la Legislatura la prórroga del contrato al Banco Patagonia, hasta que se designe a otro (o continúe el actual) y la postergación de la puesta en marcha del nuevo Código Procesal en Río Negro. Una disputa que comenzó hace algunos meses desde la Procuración y que fue rebotando desde el STJ hasta el ejecutivo. Y para el año que viene, quizás en enero, la autorización para emitir los 500 millones de dólares para obras de infraestructura. Emprolijadas las relaciones con Nación, la autorización estaría ya arreglada, restaría solo el tratamiento legislativo y la definición de las obras y las localidades. Algo que seguramente “el brujo” utilizará como prenda de cambio para conseguir votos de opositores. Otra vez, el peso de intendentes. El gobernador retiene el poder como factor decisivo que ejerce sin vacilaciones, y reconoce que “el ejercicio del poder desgasta, pero mucho más al que no lo tiene”.

En lo político, Cambiemos sigue moviendo el tablero. Esta semana varios intendentes se reunieron en Chimpay para ir delineando concretamente la conformación del espacio. Quieren consensuar políticas, métodos y candidaturas. Una tarea difícil, sobre todo por los egos de los participantes. Estuvieron presentes también el diputado nacional Sergio Wisky, el coordinador del Ministerio del Interior Juan Martín y los presidentes de la UCR, Darío Berardi, y del PRO, María Piedrabuena. Quieren mostrarse como un espacio definido ante el escenario provincial de cara al gobierno de Río Negro. Desde Buenos Aires llegan insistentes versiones que el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, participarán a partir de febrero de un prolijo monitoreo del PRO en todo el interior para acelerar los tiempos de organización. En el partido amarillo ha surgido una figura que no proviene de la política tradicional de Río Negro, sino del mundo del empresariado del Alto Valle y de la sociedad de Cipolletti que lo consagró intendente. Se trata de Aníbal Tortoriello, quien aparece como nominado extra oficialmente como candidato a gobernador del PRO, destinado a jugar un rol gravitante en la conformación de Cambiemos, la tan anhelada como esquiva coalición con la UCR.

Por el lado del FPV, Martín Soria, sigue con la vieja estrategia roquense de alambrar su pago chico y plantear combate desde allí. Sigue enfrentado con el gobernador Weretilnek y zigzaguea con la Nación. No logra tener ascendencia en el bloque de legisladores provinciales y tampoco ha sabido cosechar relaciones de ida y vuelta con los intendentes del Frente para la Victoria, más preocupados por los intereses de sus comunidades que por las estrategias del presidente del partido. Algo de esto le recordó recientemente el “pichettista” Ariel Rivero, cuando votó a favor del proyecto oficial por el pliego de licitación del agente financiero de la provincia y reivindicó el poder territorial de los intendentes. Luego repitió la actitud apoyando en general el presupuesto. Se comenta que esto podría reiterarse con la sumatoria de otros legisladores del bloque del FPV cuando se trate el proyecto de endeudamiento en dólares que contempla el Ejecutivo para desarrollar, entre otras acciones, una prolija lista de obras públicas que se ejecutarán en distintos lugares de la provincia.

Sabedor de que no hay 2019 sin 2017, Soria afronta los comicios de medio término como una prueba de fuego para imponer su liderazgo. ¿Tendrá la fuerza para imponer la nominación a un nuevo periodo de su hermana María Emilia como hizo en los anteriores? Por lo pronto se conoce que ya tiene en la gatera candidatos para plantearle pelea para la diputación y hasta para la gobernación. En el primero de los casos, el actual legislador Javier Iud, un indiscutible ganador de elecciones en el circuito atlántico y en San Antonio Oeste, ya tiene comprado el traje hace varias elecciones y ésta no sera la excepción. Y en el segundo, Martín Doñate, el ya muy conocido y activo diputado nacional surgido del Valle Medio, que no quiere esperar a ese momento y quiere largar esa contienda anticipadamente para no hacerse acreedor al mochuelo de “rupturistas” y/o “divisionistas”, o funcionales a Weretilneck.

Ante ese diagnóstico, todavía no se aprecia escenarrio político rionegrino una figura convocante, indiscutida y con gravitación hacia la sociedad que aparezca como un rival de fuste y con credibilidad frente al gobernador, para transformarse en su alternativa electoral. Mientras ello no suceda, el gobierno tiene todas las chances de colocar el primer legislador nacional con cierta seguridad y acordar de alguna manera el segundo con alguna otra fuerza, dejando abiertas las puertas para la reforma constitucional y luego volver al podio de los ganadores en el 2019.

